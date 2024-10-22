Захищай та ще й плати? Чому з бійців досі стягують військовий збір

"Телеграф" дізнався куди звертатися і як діяти, якщо з вас утримали військовий збір

Українські солдати третій рік повномасштабної війни продовжують тримати оборону, а на окремих напрямках здійснювати наступальні операції. Проте таке, начебто, очевидне рішення, як скасування для них військового збору, зіткнулося з перешкодами. Попри законодавчі зміни, внесені ще влітку 2022 року, тисячі гривень продовжують вираховуватися з і без того нелегко зароблених коштів наших захисників.

Про що мова? Хто несе відповідальність за цю ситуацію? Які суми втрачають військові та отримує держава? І найголовніше — чи можуть бійці сподіватися на компенсацію? "Телеграф" розбирався у цій проблемі.

Що таке військовий збір і який стосунок до цього мають військові ?

Військовий збір або ж податок був запроваджений в Україні з початком російської збройної агресії у 2014 році. Його ввели як тимчасовий захід і складає він 1,5% з місячних доходів. Сплачують його всі фізичні особи, які отримують доходи, включно з військовослужбовцями. Щоправда, вже невдовзі після очікуваного зростання податків ця сума для пересічних українців складе 5%. Тоді як для військових її вирішили залишити на попередньому рівні.

Нагадаємо, що заробіток українських вояків складається з декількох частин. Першочергово йде грошове забезпечення (ГЗ). Наприклад, для рядових бійців ця сума становить від 20 тисяч гривень.

У другу частину входить додаткова винагорода або так звані "бойові", які виплачуються за умови виконання бойових задач на лінії бойового зіткнення. Чим більше днів на "нулі", тим більшою є така премія.

Як з додаткової винагороди, так і з ГЗ до липня 2022 року у бійців військовий збір вираховували офіційно.

Закон про скасування податку впровадили, але не все так однозначно?

У липні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2308-IX про звільнення українських військових від сплати військового збору. Як було вказано у пояснювальній записці, реалізація цього законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат з державного або місцевого бюджетів. Натомість поліпшить матеріальне становище бійців, чий внесок у захист країни неоціненний.

Військові зітхнули з полегшенням. Проте липнева правка залишила простір для різних тлумачень. Зокрема, не було чітко визначено, з якої конкретно частини виплат припиняється стягнення податку і яких військових це стосується. Тож фінансові служби деяких військових частин продовжили стягувати 1,5% податку з усіх видів грошового забезпечення.

Коментарі у мережі

Лише у березні 2023 року [через понад пів року після законодавчого звільнення військових від військового збору] урядовці врегулювали питання пільги та схвалили постанову №244 на виконання цього документу.

Тепер стало зрозуміло: пільга на звільнення від військового збору поширюється виключно на тих військовослужбовців ЗСУ, які перебувають в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, або між позиціями українських сил та військ агресора. Проте таку гарячу локацію ще потрібно підтвердити. Як пояснили "Телеграфу" в Міністерстві оборони України, тут мова про бойові накази, журнали бойових дій або рапорти командирів про участь у завданнях. Проте всупереч встановленим вимогам, на практиці така документація може оформлюватися не далеко не завжди.

То скільки конкретно втрачають військові на податкових зборах?

Як з'ясував "Телеграф", з липня 2022 року [після впровадження закону № 2308-IX] і по сьогодні частина фінансових служб військових частин утримує відсоток з усієї суми грошового забезпечення, разом із додатковою винагородою, тоді як інші — лише з додаткової винагороди.

Наприклад, із бойової виплати в 100 тисяч гривень військовослужбовець фактично отримує 98 500 гривень після утримання 1,5%. Окремо податок знімають з ГЗ. Це близько 300 гривень.

Нарахування додаткової винагороди військовослужбовцю за жовтень 2022 року (скріншот)

Скільки складуть щомісячні податкові надходження до державної скарбниці від таких випадків, сказати складно, проте можна припустити, що ці суми є досить значними.

Військові, з якими спілкувався "Телеграф", заявляють, що неодноразово зверталися до фінансових служб щодо військового збору, посилаючись на рішення Верховної Ради. Проте чіткого роз'яснення так і не отримали.

Деякі військові боялися зголосити про своє обурення.

— Ми просто між собою це обговорювали, більше нічого. Адже якщо випишуть догану, то знімуть вже не 1,5%, а пів "зарплати", — ділиться з "Телеграфом" військовослужбовиця ЗСУ.

Нарахування додаткової винагороди військовослужбовцю, який виконував завдання на Харківському напрямку (скріншот)

Зокрема, згідно з джерелами "Телеграфу" така проблема торкнулася також бійців, що виконують наступальну операцію на території Курської області РФ.

При цьому пресслужба Центрального управління захисту прав військовослужбовців МО запевнила журналістів "Телеграфу", що станом на 30.09.2024 до них звернень з питань стягнення військового збору з доходів військовослужбовців не надходило.

Щобільше у випадку створення робочої групи з визначених питань Центральне управління готове залучити до неї своїх представників.

Водночас представники Міністерства оборони у письмовій відповіді наголосили, що нагляд за виконанням податкових норм є прерогативою спеціалізованих контролюючих органів. Проте яких саме, не вказали. Вони також зазначили, що інструкції щодо отримання податкових консультацій доступні на офіційному вебсайті Державної податкової служби України.

Чи повернуть сплачене раніше і куди подавати скаргу

Хай там як, але питання знятих всупереч закону коштів турбує як чинних військовослужбовців, так і ветеранів. Особливо тих, хто на фронті був з перших днів: вони шукають пояснень щодо минулих відрахувань і сподіваються на відшкодування.

— Якщо підсумувати всі недоотримані кошти за період моєї служби — вийде чимала сума. Мені також не зрозуміло, чому, захищаючи країну безпосередньо, я маю платити відповідний податок, — ділиться один з бійців у розмові з "Телеграфом".

Своєю чергою у Центральному управлінні захисту прав військовослужбовців пояснили, що військові мають право оскаржити незаконне стягнення військового збору.

Для цього спочатку потрібно подати скаргу до свого безпосереднього командира. Якщо він не в змозі розв'язати питання, слід звертатися до вищого начальника, як це передбачено статтею 14 Закону України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил".

Також є можливість подати до суду позов про незаконне стягнення військового збору.

До слова, народна депутатка і голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в розмові з "Телеграфом" зазначила, що проблема вже обговорювалася в комітеті.

— Пан Данило Гетманцев (голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики — Ред.) тоді попросив надати йому всю інформацію про такі випадки, і пообіцяв розбиратися в кожному окремо. Адже справді, з військових не мають стягувати цей збір, — зазначила вона.

Сам Данило Гетманцев рекомендує звертатися з цим питанням до Міністерства фінансів, оскільки це їхня сфера відповідальності. А пресслужба Мінфіну, своєю чергою, радить контактувати з Державною податковою службою, яка безпосередньо займається адмініструванням податків.

Журналісти "Телеграфу" вже направили запит до ДПСУ, відповідь буде опубліковано. Ми також звернулися до фінслужби одної з бригад, де фіксували випадки ймовірно необґрунтованого зняття військового збору. Однак прямих відповідей на свої питання ми так і не почули.