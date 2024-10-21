Зеленский рассказал, как будут реагировать на сотни случаев нарушений МСЭК

Решения будут вскоре

Президент Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные коррупционные скандалы с главами МСЭК. По словам лидера страны, в ближайшее время можно будет ждать соответствующих решений.

Об этом президент заявил во время своего традиционного вечернего обращения к гражданам. Обещал, что на каждый случай отреагируют соответствующие органы.

"Сегодня провели необходимые подготовительные совещания перед СНБО. Много новых деталей. К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будут и системные, и кадровые, и процессуальные реагирования", — заявил Зеленский.

Также, отчитался лидер страны, были проведены и важные совещания с Главкомом Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем, министром обороны Украины Умеровым.

"Детально обсудили ситуацию на фронте, на основных направлениях – Торецкое, Покровское, Курахивское, Харьковское и другие. Доклады были не только об обстоятельствах сейчас и наших действий сейчас, но и на перспективу. Соответственно – обеспечение и вооружение, комплектование наших бригад".

Отдельно обсудили также Курскую операцию. По словам президента, она обеспечивает стратегическую цель Украины.

"Война должна возвращаться на территории, откуда она пришла. Это справедливо, когда буферная зона создана на территории агрессора. И также Курская операция дала Украине возможность сделать более активную работу по обмену — возвращать наших воинов из российского плена. Каждый это видит", — сказал он. президент.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа, по версии следствия, хранила огромные суммы в польских банках. Кроме того, как стало известно журналистам, у врача МСЭК из Винницы обнаружили десяток квартир и дорогие электрокары.