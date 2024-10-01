В Украине с 1 октября серьезно вырастут налоги: что нужно знать

Нормы соответствующего законопроекта не окончательны – до второго чтения их могут изменить

В Украине с 1 октября 2024 года существенно возрастут налоги. Соответствующий законопроект №11416-д Верховная Рада Украины приняла 17 сентября в первом чтении. Второе чтение документ еще не проходил – но деньги нужны уже "вчера", поэтому нардепы решили, что документ вступит в силу "задним числом", то есть с 1 октября 2024 вне зависимости от того, когда его примут в целом.

Какие нормы предусматривает принятый законопроект:

Военный сбор вырастет с 1,5 до 5%;

вырастет с 1,5 до 5%; Плательщики единого налога 1, 2 и 4 группы (в том числе ФЛП – физические лица-предприниматели) будут платить военный сбор на уровне 10% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января каждого года;

(в том числе ФЛП – физические лица-предприниматели) будут платить военный сбор на уровне 10% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января каждого года; Плательщики единого налога 3 группы (в том числе ФЛП) будут дополнительно платить 1% военного сбора с дохода.

(в том числе ФЛП) будут дополнительно платить 1% военного сбора с дохода. На АЗС внедряются авансовые взносы ;

; Налог на прибыль банков за 2024 год устанавливается в размере 50%;

за 2024 год устанавливается в размере 50%; Налог на прибыль небанковских денежных учреждений (не считая страховых) устанавливается на уровне 25%.

Предполагается, что изменения в налоговое законодательство принесут государственному бюджету до 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн в 2025 году, но это, что называется, "в идеале". К тому же, нормы законопроекта ко второму чтению могут изменить – как в сторону ослабления, так и в сторону усиления.

Напомним, что в 2025 году физические лица-предприниматели, скорее всего, будут снова обязаны уплачивать Единый социальный взнос (ЕСВ). Остановка действия этой нормы Закона о ЕСВ предусмотрена в заключительных положениях проекта государственного бюджета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что к законопроекту о повышении налогов хотят добавить новые пункты. Они подразумевают существенное повышение налогов для многих сфер бизнеса, военного сбора и налогообложения банков.