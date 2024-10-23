Украинцев лишат пособия в одной из стран Европы: сколько теперь будут платить

В Германии хотят рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для украинских беженцев

Граждан Украины в Германии лишат гражданского пособия (Bürgergeld), которым наши граждане были приравнены ко всем прочим жителям страны, имеющим право на так называемые гражданские пособия. Теперь власти ФРГ хотят, чтобы украинцы получали те же выплаты, что и другие беженцы.

Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на главу Минфина Германии Кристиана Линдера. По его словам, украинцам вскоре перестанут выплачивать гражданское пособие (Bürgergeld).

Для справки: Bürgergeld предназначается безработным гражданам ФРГ и составляет 563 евро в месяц. Украинцы в Германии получают его с июня 2022 года.

Линднер заявил, что теперь украинцев лишат этой выплаты и в целом переориентируют социальные льготы.

"Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев из Украины, — сказал Линднер изданию Wirtschaftswoche. — Украинцы <..> не должны <..> сразу получать гражданское пособие, которое ориентировано на предоставление социально-экономического прожиточного минимума и участие в жизни общества даже без работы", — заявил он.

По словам министра, украинцы должны получать те же выплаты, что и другие беженцы. Сейчас они составляют 460 евро. Линдер также уточнил, что гражданам Украины, как и прежде, не придётся проходить процедуру предоставления убежища, но они не будут автоматически получать гражданское пособие.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинских пенсионеров может рассчитывать на повышенные выплаты в ноябре.