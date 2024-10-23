Кто из пенсионеров может рассчитывать на повышенные выплаты в ноябре

Доплата будет автоматической

Украинские пенсионеры продолжают получать свои ежемесячные выплаты. В ноябре некоторые из них рассчитывают на завышенные суммы.

Их начисление может вырасти на средства специальной возрастной надбавки, для которой нужно соответствовать определенным критериям. Об этом сообщается в Пенсионном фонде.

Согласно данным, надбавку получат те, кто:

достиг 70 лет;

получает общую сумму пенсии, не превышающую 10 340,35 гривны;

получает пенсию по возрасту.

Сумма такой доплаты составляет:

300 гривен для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен для граждан в возрасте от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен для лиц от 80 лет.

Эта выплата производится автоматически и добавляется к основной сумме. Однако с достижением 75 или 80 лет прибавка не плюсуется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2025 году пенсионеры получат увеличенные ежемесячные выплаты, ведь должна произойти индексация и повышение. Однако второй этап перечисления выплат под вопросом.