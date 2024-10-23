Кто из пенсионеров может рассчитывать на повышенные выплаты в ноябре
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Доплата будет автоматической
Украинские пенсионеры продолжают получать свои ежемесячные выплаты. В ноябре некоторые из них рассчитывают на завышенные суммы.
Их начисление может вырасти на средства специальной возрастной надбавки, для которой нужно соответствовать определенным критериям. Об этом сообщается в Пенсионном фонде.
Согласно данным, надбавку получат те, кто:
- достиг 70 лет;
- получает общую сумму пенсии, не превышающую 10 340,35 гривны;
- получает пенсию по возрасту.
Сумма такой доплаты составляет:
- 300 гривен для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно;
- 456 гривен для граждан в возрасте от 75 до 79 лет включительно;
- 570 гривен для лиц от 80 лет.
Эта выплата производится автоматически и добавляется к основной сумме. Однако с достижением 75 или 80 лет прибавка не плюсуется.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2025 году пенсионеры получат увеличенные ежемесячные выплаты, ведь должна произойти индексация и повышение. Однако второй этап перечисления выплат под вопросом.