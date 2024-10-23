Укр

Кто из пенсионеров может рассчитывать на повышенные выплаты в ноябре

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 23 октября 2024, 14:19
Гривна. Фото Українські новини

Доплата будет автоматической

Украинские пенсионеры продолжают получать свои ежемесячные выплаты. В ноябре некоторые из них рассчитывают на завышенные суммы.

Их начисление может вырасти на средства специальной возрастной надбавки, для которой нужно соответствовать определенным критериям. Об этом сообщается в Пенсионном фонде.

Согласно данным, надбавку получат те, кто:

  • достиг 70 лет;
  • получает общую сумму пенсии, не превышающую 10 340,35 гривны;
  • получает пенсию по возрасту.

Сумма такой доплаты составляет:

  • 300 гривен для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно;
  • 456 гривен для граждан в возрасте от 75 до 79 лет включительно;
  • 570 гривен для лиц от 80 лет.

Эта выплата производится автоматически и добавляется к основной сумме. Однако с достижением 75 или 80 лет прибавка не плюсуется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2025 году пенсионеры получат увеличенные ежемесячные выплаты, ведь должна произойти индексация и повышение. Однако второй этап перечисления выплат под вопросом.

Теги:
#Пенсии #Надбавки