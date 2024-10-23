"Все ждут одного…": почему США медлят с разрешением на дальнобойные удары, взгляд эксперта

Выборы в США 5 ноября расставят все точки над и

США не предоставляют Украине разрешение на использование дальнобойного оружия по территории РФ из-за сложной внутриполитической ситуации и предвыборной кампании. Естественно, это может стать красной линией для РФ.

Об этом заявил народный депутат 6 созыва, эксперт-международник Евгений Добряк во время программы на Youtube-каналеTelegraf UA .

"На сегодняшний день этот вопрос номер один в публичном информационном поле. Конечно, разрешение на использование западного дальнобойного оружия может стать красным флажком для Соединенных Штатов в условиях очень сложной и скандальной избирательной кампании", — отметил эксперт. По его словам, сейчас в США разворачивается самая скандальная избирательная кампания за последние 56 лет.

Эксперт обратил внимание на особо острую борьбу между кандидатами: "Один из кандидатов будет делать все возможное, чтобы стать президентом. Даже если он проиграет, то попытается признать результаты выборов недействительными. Сейчас идет борьба за каждый голос".

Добряк пояснил, что публичное разрешение на использование дальнобойного оружия может быть использовано сторонниками Трампа в предвыборной агитации: "Они будут говорить — видите, Байден и Гаррис ведут нас к Третьей мировой, к ядерной войне. Такие заявления могут оказать существенное влияние на результаты в семи проблемных штатах, на которые надеются оба кандидата".

"Я считаю, что мы должны получить негласное разрешение. Думаю, Соединенные Штаты, Великобритания и другие европейские союзники готовы к этому. Не стоит требовать от США публичных заявлений сейчас, когда для них наступил критический момент", — подчеркнул эксперт.

По словам Добряка, Украине необходимо дождаться 5 ноября, когда пройдут выборы. После этого можно будет определять дальнейшую стратегию действий. "Мы должны искать компромиссные решения, даже если победит Дональд Трамп. Нам нужно найти точки соприкосновения с республиканской партией, чтобы заинтересовать их в продолжении политики поддержки Украины. Если победит Харрис, она будет продолжать политику Байдена в отношении Украины", — подытожил политик.

Ранее "Телеграф" писал также о том, что США не верят в эффективность дальнобойных ударов по России. В этот раз в Вашингтоне заявили, что снятие запрета, мол, не сможет изменить течение войны.