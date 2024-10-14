F-16 не хватает дальнобойных ракет: изменят ли ситуацию на поле боя обещанные Украине Taurus

Украинские самолеты Су-24 могут быть носителями Taurus

Передача Украине дальнобойных ракет Taurus, которую пообещал при своей победе кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, вызывает множество вопросов, однако они нужны нашему государству, чтобы эффективнее воевать. В то же время, даже наличие истребителей F-16 без достаточного количества оружия не дает желаемого результата.

Об этом "Телеграфу" рассказал основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины" генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, в применении ракет Taurus основной проблемой является не наличие носителей Gripen, что тоже важно, а разрешение Запада на удары в глубь РФ.

Романенко отмечает, что у Украины сейчас есть большие потребности в вооружении, а особенно в боеприпасах, это же касается и ракет напрямую.

"Чтобы остановить хотя бы продвижение россиян нужно оружие, особенно такое мощное, как есть Storm Shadow, Taurus и т.д.", — говорит генерал.

У Украины уже есть Storm Shadow с дальностью полета до 500 км и ракеты "Нептун" с дальностью в 400 км, но без разрешения ударов по территории РФ в войне они не столь эффективны.

По словам Романенко, запасы этих ракет ограничены, и Запад должен это понимать. Что касается ракет Taurus, отсутствие правильных носов может стоить дорого.

"Taurus можно запускать с Gripen и здесь есть сложность, потому что Украины еще нет этих самолетов. Однако есть Mirage-2000, который может запускать эти ракеты, но первые лучшие. Поэтому американцы не дают разрешения шведам. И даже, чтобы хотя бы улучшать F- 16 они авиационного оружия не дают", — объясняет генерал.

В то же время эксперт говорит, что украинские самолеты Су-24 потенциально могут быть носителями Taurus, но они будут понижать их дальнобойность. А такое применение этих ракет не совсем целесообразно.

Он добавляет, что сейчас вопрос стоит не в передаче нашему государству дальнобойных Taurus, а в разрешении на их использование вглубь РФ. Ибо даже у тех же самолетов F-16 нет в Украине достаточного количества дальнобойных ракет, чтобы использовать свой потенциал на максимум.

Романенко отмечает, что шведские самолеты ASC 890 в сочетании с польскими истребителями могут дать нашему государству возможность удерживать восточную Европу. То есть, объединяя истребители, но при наличии нужного количества вооружения, Украина может достичь определенных успехов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Украине получить ракеты Taurus и что в них особенного.