"Всі чекають одного…": чому США зволікають з дозволом на далекобійні удари, погляд експерта

Вибори в США 5 листопада розставлять всі крапки над і

США не надають Україні дозвіл на використання далекобійної зброї по території РФ через складну внутрішньополітичну ситуацію та передвиборчу кампанію. Звісно, це може стати червоною лінією для РФ.

На цьому наголосив народний депутат 6 скликання, експерт-міжнародник Євген Добряк під час програми на Youtube-каналі Telegraf UA.

"На сьогодні це питання номер один у публічному інформаційному полі. Звісно, дозвіл на використання західної далекобійної зброї може стати червоним прапорцем для Сполучених Штатів в умовах дуже складної та скандальної виборчої кампанії", — зазначив експерт. За його словами, зараз у США розгортається найскандальніша виборча кампанія за останні 56 років.

Експерт звернув увагу на особливо гостру боротьбу між кандидатами: "Один із кандидатів робитиме все можливе, щоб стати президентом. Навіть якщо він програє, то намагатиметься визнати результати виборів недійсними. Зараз іде боротьба за кожен голос".

Добряк пояснив, що публічний дозвіл на використання далекобійної зброї може бути використаний прихильниками Трампа у передвиборчій агітації: "Вони казатимуть — бачите, Байден та Гарріс ведуть нас до Третьої світової, до ядерної війни. Такі заяви можуть суттєво вплинути на результати у семи проблемних штатах, на які сподіваються обидва кандидати".

"Я вважаю, що ми повинні отримати негласний дозвіл. Думаю, Сполучені Штати, Великобританія та інші європейські союзники готові до цього. Не варто вимагати від США публічних заяв зараз, коли для них настав критичний момент", — наголосив експерт.

За словами Добряка, Україні необхідно дочекатися 5 листопада, коли відбудуться вибори. Після цього можна буде визначати подальшу стратегію дій. "Ми повинні шукати компромісні рішення, навіть якщо переможе Дональд Трамп. Нам потрібно знайти точки дотику з республіканською партією, щоб зацікавити їх у продовженні політики підтримки України. Якщо переможе Гарріс, вона продовжуватиме політику Байдена щодо України", — підсумував політик.

Раніше "Телеграф" писав також про те, що США не вірять у ефективність далекобійних ударів по Росії. На цей раз у Вашингтоні заявили, що зняття заборони, мовляв, не зможе змінити перебіг війни.