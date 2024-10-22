"Украинцы все еще рассчитывают на нас": во Франции требуют разрешить Украине дальнобойные удары по РФ

Нужны средства для изменения баланса сил, поскольку это то, что нужно украинской армии для победы

Во Франции один из депутатов Национальной ассамблеи, Фредерик Пети, планирует в ближайшие дни внести на рассмотрение коллег резолюцию, которая требует полностью снять для Украины ограничения на удары дальнобойным оружием по военным объектам на территории России. По его мнению, дать такое разрешение – это важное дело.

Об этом Пети написал в Twitter (X). Депутат отметил, что Франция должна проявить солидарность с Украиной, особенно учитывая, что КНДР отправляет войска для помощи российскому режиму.

"На этой неделе я вношу на рассмотрение межпартийное предложение по резолюции, призывающее французское правительство снять ограничения на использование дальнобойного оружия для поражения военных объектов в России… В то время как Северная Корея посылает своих солдат воевать бок о бок с российской армией в Украине, в то время как поддержка союзников Кремля усиливается, французская и европейская солидарность с Украиной должна быть выражена в конкретных делах", – написал он.

Пети призвал депутатов парламента Франции прислушаться к просьбам Украины. Нужны средства для изменения баланса сил, поскольку это то, что нужно украинской армии для победы.

"Украинцы все еще рассчитывают на нас. Они не просят нас о чудесах, они не просят нас быть сильнее, чем мы есть. Они просто просят нас предоставить им средства для изменения баланса сил на местах, в частности, позволить украинской армии наносить глубокие удары по военным целях на территории России, используя ракеты большой дальности, предоставленные Францией", – резюмировал политик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США не верят в эффективность дальнобойных ракетных ударов по России. Там отметили, что это не изменит ход войны.

Как пишет The Economist, решение США не менять политику по ударам по России связано с тем, что Байден опасается эскалации конфликта и не хочет рисковать возможной будущей "перезагрузкой" отношений с Москвой. Именно поэтому руководство Америки постоянно меняет причину отказа в разрешении использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.