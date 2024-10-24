До 1462 года Московское княжество было довольно маленьким клочком земли

Журналист Дмитрий Гордон ответил на вопрос официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой о том, насколько маленькой предлагает сделать президент Зеленский Россию. Напомним, надпись на футболке "make russia small again" ("сделаем Россию снова маленькой" — прим. ред) наделала немало шума в сети, в том числе и в РФ.

Как заметил Гордон, ответ на этот вопрос давно вирусится в сети. Журналист сделал подборку мемов о том, какой была историческая территория Московского княжества, когда в его состав входили только Москва, Суздаль и Вологда.

"Захарова интересовалась, насколько маленькой Россию предлагает сделать Зеленский. Машка, зачем спрашивать? У сети уже есть ответ", — подписал подборку Гордон.

До 1462 года, а именно до того, как князем стал Иван III, Московия представляла собой довольно небольшой клочок земли и была вассалом Золотой Орды.

Карл Маркс, которого так обожали в СССР, пытался исследовать источники формирования российского политического менталитета и, в известной степени, корни российского менталитета в целом. Он пришел к выводу, что эти корни нужно искать не в Киевской Руси, на наследование которой продолжают претендовать российские власти, а в периоде, когда Московия находилась под игом Золотой Орды:

"Не суровая слава норманской эпохи, а кровавое болото монгольского рабства было колыбелью Московии, а современная Россия является ничем иным, как трансформацией последней. Татарское иго продолжалось с 1237 до 1462 года — более двух веков; иго, которое не только угнетало, но и гнило, но и унижало и истощало саму душу народа, который стал его жертвой… Чтобы поддерживать междоусобицы среди русских князей и добиться их рабского смирения, монголы восстановили высокое положение великого князя. Соревнования между русскими князьями за этот титул были отвратительной борьбой, борьбой рабов, главным оружием которых были клевета и которые были всегда готовы клепать доносы друг на друга своим жестоким повелителям; они спорили из-за престола, который пришел в упадок, и который они могли занять только став грабителями и отцеубийцами, с руками, полными золота и запятнанными закипелой кровью; престол, на который они не решались сойти без низкопоклонства, а удержать могли только, стоя на коленях, унижаясь и дрожа под ятаганом татарина, всегда готового повергнуть себе к ногам эти рабские короны вместе с увенчавшими их головами. И именно в этой позорной борьбе московская линия князей в конечном счете победила", — писал Маркс в серии статей "Разоблачение дипломатической истории XVIII века".

В 1462 году новый князь Иван III, получивший ярлык на великое княжение от золотоордынского хана, начал новый этап объединения русских земель вокруг Москвы.

При Иване III, ставшем соправителем Московского государства еще при жизни отца, Василия Темного, продолжался сбор земель "под руку" Москвы. Этот московский князь присоединил Ярославль (1463), Ростов (1474), Тверь (1485), Вятку (1489), ликвидировал независимость Великого Новгорода, сначала окружил и взял город в 1478, а затем постепенно конфисковал земли новгородского боярства и переселил их владельцев в центральные районы. То есть делал то, что и продолжает делать Московия — вел захватнические войны и постепенно оккупировал территории, чтобы расширить Московское княжество.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Зеленский потроллил РФ и сообщил о выделении рекордной суммы из ее активов.