Сделаем Россию маленькой? Зеленский потролил РФ и сообщил о выделении рекордной суммы из ее активов

Кроме того, Зеленский встретился с воином и правозащитником Максимом Буткевичем, который недавно вернулся из российского плена

В среду, 23 октября, в своем вечернем обращении к нации президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине 20 млрд долларов из замороженных российских активов.

Свой видеоролик Зеленский записал в футболке с надписью на английском языке "make russia small again (сделаем Россию снова маленькой — ред.)". Соответствующие кадры размещены на его официальном Telegram-канале.

"Провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем – по текущим вопросам и некоторым неотложным решениям, которые нужно принять. Также было совещание с секретарем СНБО Александром Литвиненко о контроле за исполнением решений СНБО и подготовке некоторых военных вопросов на следующую Ставку", – говорится в сообщении.

Также глава государства рассказал, что доклад главкома Сырского был сосредоточен на фронте и Курской операции. По его словам, больше всего внимания уделялось сложным направлениям в Донецкой области, а также потребностям наших воинов и боевых бригад, касающихся поставок от партнеров.

"Оперативность всегда означает больший результат. Я хочу отметить сегодня наших воинов: 38-я отдельная бригада морской пехоты – это Покровское направление – и 79-я бригада ДШВ – это Кураховское направление. Спасибо, ребята!", – сказал Зеленский.

Также украинский лидер проинформировал о важной новости из Соединенных Штатов Америки, которые одобрили решение дать нашей стране 20 млрд долларов.

"Это средства, которые обеспечены замороженными российскими активами частью решения G7 про 50 млрд. долларов для Украины, для нашей защиты, для нашей стойкости. Это то, что действительно поддержит нас и важно реализовать это уже в этом году. Благодарю Соединенные Штаты. Благодарю всю Группу семи", – сказал президент.

Кроме того, он рассказал о сегодняшней встрече с представителями гражданского общества. На мероприятии были затронуты темы внешней политики, развития оборонной сферы, защиты прав и свобод.

На встрече присутствовал Максим Буткевич, украинский правозащитник и воин, который недавно вернулся из российского плена. По словам украинского лидера, они детально обсудили План победы и необходимость объединения, чтобы "вместе возвращать справедливость для Украины, приближать мир и говорить с партнерами обо всем том, что может сделать Украину сильнее".

"Мы рассчитываем на единство в продвижении решения партнеров по приглашению Украины в НАТО, а также по развитию нашей системы обороны. Нужно более активно призывать партнеров к решительности в оборонном сотрудничестве. И также должны вместе работать над шагами, которые позволят Украине быстрее восстановиться после этой войны", – заключил Зеленский.

Напомним, президент готовит еще один план для Украины во время войны. Этот документ не является альтернативным Плану победы, который был презентован в Верховной Раде.