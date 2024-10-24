Заценил даже Порошенко. Чем еще известна футболка Зеленского с "маленькой Россией" (фото)

В России уже отреагировали на одежду украинского президента

В среду, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения к нации появился в футболке с надписью "make russia small again". Это вызвало волну обсуждений в сети и даже реакцию представителей России.

Стоит отметить, что надпись на футболке "make russia small again" дословно переводится, как "сделаем Россию снова маленькой". Эта фраза напоминает слоган Дональда Трампа "Make America Great Again" "Сделаем Америку снова великой".

Эту футболку Зеленский получил 23 октября в ходе встречи с представителями украинского гражданского общества. Офис президента опубликовал фото, на котором изображен момент презентации ее главе государства.

Откуда взялась эта футболка

Она является частью мерча (продукции с символикой организации. — Ред.) Международного центра украинской победы (ICUV), созданного как ответ на широкое вторжение России в Украину. Эта одежда была специально разработана для международных встреч.

Существует несколько вариантов футболок с принтами "make russia small again". Зеленский получил тот, где изображена карта Московского княжества от 1462 года, когда в его состав входили только Москва, Суздаль и Вологда.

В настоящее время одежда с такими принтами продается в многочисленных интернет-магазинах. Такую же футболку как у Зеленского можно приобрести примерно за 500 гривен.

В свое время такую же футболку подарили пятому президенту, главе партии "Евросолидарность" Петру Порошенко. Он сразу же надел ее.

Реакция в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на эту футболку. В своем комментарии она снова заговорила о захвате Киева.

"Маленькой как что? СССР? Российская Империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам сказал, чертов придурок", – сказала Захарова.

Напомним, президент готовит еще один план для Украины во время войны. Этот документ не альтернативен Плану победы, который был презентован в Верховной Раде.