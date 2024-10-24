До 1462 року Московське князівство було доволі маленьким клаптиком землі

Журналіст Дмитро Гордон відповів на питання офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової про те, наскільки маленькою пропонує зробити президент Зеленський Росію. Нагадаємо, напис на футболці "make russia small again" ("зробимо Росію знову маленькою" — прим. ред) наробив чимало галасу у мережі, зокрема і у РФ.

Як зауважив Гордон, відповідь на це питання давно віруситься мережею. Журналіст зробив добірку мемів про те, якою була історична територія Московського князівства, коли до його складу входили лише Москва, Суздаль і Вологда.

"Захарова цікавилася, якою маленькою Росію пропонує зробити Зеленський. Машко, навіщо питати? У мережі вже є відповідь", — підписав добірку Гордон.

До 1462 року, а саме до того як князем став Іван III, Московія являла собою доволі невеличкий клаптик землі і була васалом Золотої Орди.

Карл Маркс, якого так обожнювали у СССР, намагався дослідити джерела формування російського політичного менталітету і, певною мірою, коріння російського менталітету загалом. Він прийшов до висновку, що це коріння потрібно шукати не в Київській Русі, на спадкоємство якої продовжують претендувати російські можновладці, а в періоді, коли Московія перебувала під ярмом Золотої Орди:

"Не сувора слава норманської доби, а криваве болото монгольського рабства було колискою Московії, а сучасна Росія є нічим іншим, як трансформацією останньої. Татарське ярмо тривало з 1237 до 1462 року — більше, ніж два століття; ярмо, яке не лише гнітило, але й принижувало та виснажувало саму душу народу, що став його жертвою… Щоб підтримувати міжусобиці серед російських князів та домогтися їхньої рабської покори, монголи відновили високе становище великого князя. Змагання між російських князів за цей титул були огидною боротьбою, боротьбою рабів, головною зброєю яких були наклепи і які були завжди готові клепати доноси один на одного своїм жорстоким повелителям; вони сперечалися через престол, який прийшов до занепаду, і який вони могли посісти лише ставши грабіжниками та батьковбивцями, з руками, повними золота та заплямованими закипілою кров’ю; престол, на який вони не наважувалися зійти без низькопоклонства, а утримати могли лише, стоячи навколішки, принижуючись та тремтячи під ятаганом татарина, завжди готового повергнути собі до ніг ці рабські корони разом із головами, які вони увінчували. І саме в цій ганебній боротьбі московська лінія князів кінець кінцем перемогла", — писав Маркс у серії статей "Викриття дипломатичної історії XVIII століття".

У 1462 році новий князь Іван III, який отримав ярлик на велике княжіння від золотоординського хана, розпочав новий етап об'єднання російських земель навколо Москви.

За Івана III, що став співправителем Московської держави ще за життя батька, Василя Темного, тривало збирання земель "під руку" Москви. Цей московський князь приєднав Ярославль (1463 р.), Ростов (1474 р.), Твер (1485 р.), В'ятку (1489 р.), ліквідував незалежність Великого Новгорода, спочатку оточив і взяв місто у 1478 р., а потім поступово конфіскував землі новгородського боярства і переселив їхніх власників у центральні райони. Тобто робив те, що і нині продовжує робити Московія — вів загарбницькі війни та поступово окуповував території, щоб розширити Московське князівство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Зеленський потролив РФ та повідомив про виділення рекордної суми з її активів.