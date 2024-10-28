В Бердянске подорван железнодорожный мост: что говорят оккупационные власти

Взрыв был слышен в разных уголках города

Во временно оккупированном россиянами Бердянске раздался громкий взрыв. В результате которого был взорван железнодорожный мост.

Как отмечает Бердянская городская военная администрация, взрыв прогремел 27 октября, он был слышен на весь город, но больше всего — в микрорайоне Колония.

"По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", — говорится в сообщении.

К тому же в сети пишут, что и 28 октября утром в городе громко, звуки взрывов слышны даже в райцентр.

В то же время оккупационные власти Бердянска опровергли информацию о подрыве железнодорожного моста. Они заявляют, что взрывы — это звуки учений российских военных, и никакой мост не взорвали. Однако почему взрыв был слышен в конкретном микрорайоне так и не объяснили.

"По официальной информации от компетентных органов, все это очередная ложь и фантазии украинских пропагандистов. Мосты все цели, в этом легко могут убедиться сами бердянцы. Что касается вечерних взрывов, они были. Но это были учения силовых структур. Учения, кстати, на территории "Запорожской области проводятся уже три недели подряд", — пишут оккупационные каналы.

Напомним, что 28 октября беспилотники снова атаковали Воронежскую область РФ. Под прицелом на этот раз было два "жирных" объекта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в оккупированном Крыму было очень громко. На полуострове слышали многочисленные взрывы.