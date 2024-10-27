Взрывы в Киеве и блэкаут в одном из крупных городов: подробности ночной атаки по Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Противник запускал по Украине большое количество дронов-камикадзе
В ночь на 27 октября российские военные в очередной раз устроили атаку по Украине. В ряде городов были слышны взрывы, а в одном из них пропал свет.
В Воздушных силах Украины сказали, что противник запускал дроны-камикадзе типа "Шахед" по ряду областей, а также КАБы в сторону Запорожской области. В результате взрывы гремели на Киевщине, в столице, в Сумах, а также в Житомире.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", — сообщали в Киевской областной военной администрации.
Как пишут местные паблики, в Сумах взрывы были слышны около 2 часов ночи. В воздушном пространстве были зафиксированы три "Шахеда".
Взрывы на Сумщине и областном центре раздались дважды. Первый взрыв был примерно в 00:38, а второй — в 02:39. Журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что в результате обстрелов в Сумах пропало электричество.
Отметим, что в 06:11 от Воздушных сил появилась информация о том, что российские военные запустили ударные вражеские БПЛА из Курской области через Сумщину в направлении Черниговщины и Полтавщины.
По состоянию на 06:46 карта тревог в Украине выглядит следующим образом:
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 октября в Киеве прогремели взрывы. В КГГА отметили, что в столице и в области, на подступах к Киеву работает ПВО.