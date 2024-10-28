У Бердянську підірвано залізничний міст: що каже окупаційна влада

Вибух було чутно в різних куточках міста

У тимчасово окупованому росіянами Бердянську пролунав гучний вибух. Внаслідок якого було підірвано залізничний міст.

Як зазначає Бердянська міська військова адміністрація, вибух прогримів 27 жовтня, його було чутно на усе місто, але найбільше — в мікрорайоні Колонія.

"За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", — йдеться у повідомлені.

До того ж у мережі пишуть, що і 28 жовтня зранку у місті гучно, звуки вибухів чутно навіть до райцентру.

Водночас окупаційна влада Бердянська спростувала інформацію про підрив залізничного мосту. Вони заявляють, що вибухи — то звуки навчання російських військових, і ніякий міст не підірвали. Проте чому вибух було чутно у конкретному мікрорайоні так і не пояснили.

"За офіційною інформацією від компетентних органів, все це чергова брехня та фантазії українських пропагандистів. Мости всі цілі, у цьому легко можуть переконатися самі бердянці. Щодо вечірніх вибухів, вони були. Але це були навчання силових структур. Навчання, до речі, на території Запорізької області проводяться вже три тижні поспіль", — пишуть окупаційні канали.

Нагадаємо, що 28 жовтня безпілотники знову атакували Воронезьку область РФ. Під прицілом цього разу було два "жирних" об'єкти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в окупованому Криму було дуже гучно. На півострові чули численні вибухи.