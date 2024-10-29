Мирные переговоры с Россией пройдут в Индии? Украинцам объяснили слова Зеленского

Это скорее всего был "политический реверанс"

Президент Владимир Зеленский действительно может рассматривать Индию в качестве площадки для проведения переговоров между Украиной и Россией. Однако это будет возможно исключительно на наших условиях.

Об этом заявил кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и директор Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Максим Яковлев в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". По его словам, нужно учитывать тот факт, что страны-партнеры Украины имеют свое особенное представление о самой идее "переговоров" и по-другому смотрят на это.

"Страны глобального партнерства имеют свои представления про саму идею переговоров. Они думают, что вполне можно сесть за стол с Путиным и о чем-то с ним договориться. Они по-другому смотрят на эти вещи. Это правда", — сказал эксперт.

По мнению Яковлева, Владимир Зеленский не смотря на это действительно может рассматривать Индию, как место проведения переговоров между Украиной и Россией. Однако это будет возможно только на наших условиях.

Заявление же президента Украины The Times of India о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на завершение войны нужно воспринимать в качестве "политического реверанса".

"Поэтому я считаю, что это возможно (переговоры Украины и РФ в Индии — ред.), но только на украинских условиях. Украинцы, которые страдают от войны и знают, что такое война находятся в другом контексте, понимаете. Поэтому я считаю, что делать такие реверансы демпломатические, это может и правильно. Посмотрим, что из этого будет. Плюс визит Моди в Украину, это действительно была историческая поездка", — резюмировал эксперт.

Больше ответов на вопросы о последних международных событиях вы можете увидеть на ютуб-канале "Телеграфа" в полной версии интервью с кандидатом политических наук, доцентом, заведующим кафедрой международных отношений и директором Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Максимом Яковлевым:

Напомним, Владимир Зеленский в интервью The Times of India заявил о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на то, чтобы в Украине закончилась война. Страна могла бы блокировать поставки российских энергоресурсов, что сказалось бы на экономике и военно-промышленном комплексе агрессора.

Кроме того, Зеленский допускает, что есть возможность переговоров между Украиной и Россией в Индии. Он сказал, что, несомненно, переговоры могут быть и в Индии, "и премьер-министр Моди действительно может это сделать".

Но, как подчеркнул президент в интервью, переговоры должны состояться "в нашем формате, потому что война идет на нашей земле".

Отношения между Индией и Украиной

23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев с официальным визитом , в ходе которого было подписано четыре соглашения о сотрудничестве между Индией и Украиной.

По данным Bloomberg, Индия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий в Россию после Китая, что вызывает беспокойство на фоне войны в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил за политическое урегулирование войны России против Украины. Он поддержал посредничество Индии по этому вопросу.