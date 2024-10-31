Яркие костюмы и невероятная пластичность: как выглядел Зеленский на "Танцах со звездами" и с кем он танцевал

Комик со своей партнершей стали победителями первого сезона шоу

Президент Украины Владимир Зеленский до похода в политику и избирательной кампании был известным в стране комиком, шоуменом и руководителем "Квартал 95". В 2006 году его пригласили принять участие в первом сезоне шоу "Танцы со звездами". И он не просто согласился, а в конечном итоге победил в проекте.

"Телеграф" решил вспомнить, каким был Владимир Зеленский во времена участия в "Танцах со звездами", и с кем он выходил на паркет проекта.

Владимир Зеленский на "Танцах со звездами"

Владимир Зеленский стал участником самого первого в Украине сезона успешного международного формата шоу "Танцы со звездами", которое выходило на телеканале "1+1". Это было в 2006 году, когда карьера комика и проекта "Квартал 95" стремительно развивалась и набирала популярность.

Зеленский, который до проекта вообще не занимался танцами, очень быстро освоил главные аспекты этого мастерства. А помогала ему в этом профессиональная бальная танцовщица Алена Шоптенко. Она научила Владимира красиво танцевать и развивать свою пластичность.

Эта пара буквально влюбила в себя зрителей, которые с замиранием сердца ждали каждого их выхода на паркет, волновались и болели. Главными конкурентами Зеленского и Шоптенко на паркете "Танцев со звездами" стала пара Натальи Могилевской и Влада Ямы, которым на тот момент приписывали бурный роман.

В конце концов Владимир Зеленский и Елена Шоптенко стали победителями первого сезона "Танцев со звездами", обогнав по финальным балам Могилевскую и Яму. А видео с их танцами до сих пор собирают просмотры на youtube.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Зеленский во времена КВН и в начале карьеры на телевидении. Он носил кожаные штаны и рассказывал со сцены острые шутки.