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Кожаные штаны и острые шутки: как выглядел Зеленский во времена КВН и в начале карьеры на телевидении

Автор
Галина Струс
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Внешность Зеленского сильно изменилась со времен КВН
Внешность Зеленского сильно изменилась со времен КВН. Фото Телеграф, Getty Images

Внешность президента сильно изменилась с того времени

Владимир Зеленский давно известный украинцам. Он был популярным комиком и шоуменом, начинал свою карьеру с игр в КВН, а потом покорил украинское телевидение. А в 2019 года стал президентом Украины и остается им и в период полномасштабной войны с Россией, которая началась в 2022 году.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядел Владимир Зеленский в начале своей карьеры, когда увлекался играми в КВН.

Владимир Зеленский — острые шутки и образ с кожаными штанами

Владимир Зеленский родился в Кривом Роге 25 января 1978 года, сейчас ему 46 лет. Свою юмористическую карьеру будущий президент начала в далекие студенческие годы. Все началось увлечением играми КВН. Сначала Зеленский играл в команде "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и в ее составе стал чемпионом Высшей лиги КВН в 1997 году. Чуть позже Владимир создал новую команду "Сборная Кривого Рога", в которую вошли будущие звезды "Квартал 95" Пикалов, Крапов, Манжосов. А потом в 1997 году появилась команда "95-й квартал". Владимир Зеленский стал в ней не только капитаном и актером, но и автором большинства номеров.

Уже с "95 кварталом" Зеленский выступал в Высшей лиге КВН, много времени проводил в Москве, где выступал с командой, также они гастролировали по СНГ. В то время "униформой" команды были черные кожанные штаны, черные футболки и кожаные куртки. Все участники команды тогда были юные и задорные, они умели остро шутить, в том числе и на политические темы. И именно за это их любили зрители.

Зеленский КВН

Надо сказать, что внешность харизматичного лидера "95 квартала" Владимира Зеленского также менялась за время его становления. Он экспериментировал со стрижками, усами и бородой.

Зеленский КВН

А позже, когда "Квартал 95" уже сформировался как телевизионное шоу на украинском телевидении, участники коллектива меняли образы и стиль. Так, многие украинцы помнят серебристые костюмы, в которых выступали участники шоу. Позже они выбрали более классический стиль.

Зеленский КВН

Владимир Зеленский — как он изменился за время войны

В 2019 году Владимир Зеленский начал строить политическую карьеру и был избран президентом Украины. На его каденцию пришлась пандемия коронавируса, а потом и полномасштабная война с Россией, которая продолжается и сейчас.

Зеленский

За время президентства стиль и внешность Зеленского претерпели изменения. Особенно это стало заметно за время войны. Президент заметно постарел, отпустил бороду, которая постепенно седеет. Он часто выглядит уставшим, а еще у него ухудшилось зрение, так что он начал носить очки.

Зеленский

Поменялся и стиль одежды Зеленского. В начале президентства он часто носил классические костюмы, белые рубашки и галстуки. Сейчас его гардероб состоит из одежды в оттенках хаки, это в основном темные свитшоты и "военные" штаны. По праздникам Владимир Зеленский надевает сдержанную вышиванку.

Зеленский в очках

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