Яскраві костюми та неймовірна пластичність: як виглядав Зеленський на "Танцях із зірками" і з ким він танцював

Комік зі своєю партнеркою стали переможцями першого сезону шоу

Президент України Володимир Зеленський до походу в політику та виборчої кампанії був відомим у країні коміком, шоуменом та керівником "Квартал 95". У 2006 році його запросили взяти участь у першому сезоні шоу "Танці з зірками". І він не просто погодився, а зрештою переміг у проекті.

"Телеграф" вирішив згадати, яким був Володимир Зеленський за часів участі у "Танцях із зірками", і з ким він виходив на паркет проекту.

Володимир Зеленський на "Танцях із зірками"

Володимир Зеленський став учасником найпершого в Україні сезону успішного міжнародного формату шоу "Танці із зірками", яке виходило на телеканалі "1+1". Це було в 2006 році, коли кар’єра коміка та проекту "Квартал 95" стрімко розвивалася та набирала популярності.

Зеленський, котрий до проекту взагалі не займався танцями, дуже швидко опанував головні аспекти цієї майстерності. А допомагала йому в цьому професійна бальна танцівниця Олена Шоптенко. Вона навчила Володимира красиво танцювати та розвивати свою пластичність.

Ця пара буквально закохала в себе глядачів, які із завмиранням серця чекали кожного їхнього виходу на паркет, хвилювалися і вболівали. Головними конкурентами Зеленського та Шоптенко на паркеті "Танців із зірками" стала пара Наталії Могилевської та Влада Ями, яким на той момент приписували бурхливий роман.

Зрештою Володимир Зеленський та Олена Шоптенко стали переможцями першого сезону "Танців із зірками", обігнавши у фінальних балах Могилевську та Яму. А відео з їх танцями досі збирають перегляди на YouTube.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Зеленський за часів КВК та на початку кар’єри на телебаченні. Він носив шкіряні штани та розповідав зі сцени гострі жарти.