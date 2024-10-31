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Яскраві костюми та неймовірна пластичність: як виглядав Зеленський на "Танцях із зірками" і з ким він танцював

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський швидко навчився танцювати за допомогою Олени Шоптенко Новина оновлена 31 жовтня 2024, 11:03
Володимир Зеленський швидко навчився танцювати за допомогою Олени Шоптенко. Фото Телеграф, Getty Images

Комік зі своєю партнеркою стали переможцями першого сезону шоу

Президент України Володимир Зеленський до походу в політику та виборчої кампанії був відомим у країні коміком, шоуменом та керівником "Квартал 95". У 2006 році його запросили взяти участь у першому сезоні шоу "Танці з зірками". І він не просто погодився, а зрештою переміг у проекті.

"Телеграф" вирішив згадати, яким був Володимир Зеленський за часів участі у "Танцях із зірками", і з ким він виходив на паркет проекту.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський на "Танцях із зірками"

Володимир Зеленський став учасником найпершого в Україні сезону успішного міжнародного формату шоу "Танці із зірками", яке виходило на телеканалі "1+1". Це було в 2006 році, коли кар’єра коміка та проекту "Квартал 95" стрімко розвивалася та набирала популярності.

Зеленський на Танцях із зірками

Зеленський, котрий до проекту взагалі не займався танцями, дуже швидко опанував головні аспекти цієї майстерності. А допомагала йому в цьому професійна бальна танцівниця Олена Шоптенко. Вона навчила Володимира красиво танцювати та розвивати свою пластичність.

Зеленський на Танцях із зірками

Ця пара буквально закохала в себе глядачів, які із завмиранням серця чекали кожного їхнього виходу на паркет, хвилювалися і вболівали. Головними конкурентами Зеленського та Шоптенко на паркеті "Танців із зірками" стала пара Наталії Могилевської та Влада Ями, яким на той момент приписували бурхливий роман.

Зеленський на Танцях із зірками

Зрештою Володимир Зеленський та Олена Шоптенко стали переможцями першого сезону "Танців із зірками", обігнавши у фінальних балах Могилевську та Яму. А відео з їх танцями досі збирають перегляди на YouTube.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Зеленський за часів КВК та на початку кар’єри на телебаченні. Він носив шкіряні штани та розповідав зі сцени гострі жарти.

Теги:
#Танці з зірками #Володимир Зеленський #Олена Шоптенко