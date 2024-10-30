Слив Плана победы, Курская АЭС, помощь Украине и другое: главные заявления Зеленского для западных СМИ

Глава государства ответил на интересующие многих вопросы

Президент Владимир Зеленский дал интервью представителям СМИ стран Северной Европы. Он ответил на ряд важных вопросов, которые касаются войны в Украине.

Глава государства рассказал, в частности, рассказал о секретной части Плана победы, АЭС в Курской области, помощи союзников и о многом другом. "Телеграф" собрал главные тезисы президента из общения с журналистами.

Украина могла бы захватить атомную станцию возле Курска

Зеленский подчеркнул, что Силы обороны никогда не ставили цель захватить заводы, энергетические объекты или атомную станцию.

— Россия думает, что очень сильная. Но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы сделали это. Однако мы никогда не хотели этого, потому что понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия.

Помощь от партнеров. "Это не смешно"

Конгресс проголосовал за помощь Украине, однако наша страна ее так еще и не получила в полном объеме, а только 10%.

— Украина получила всего 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс в 2024 году. Это не смешно.

Украина борется, думая прежде всего о людях, а уже потом о территории

— Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть – то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей.

Слив секретной части Плана победы Зеленского

Запрос Украины на ракеты Tomahawk был одной из секретных частей плана победы. Однако слив этой информации говорит о том, что между партнерами нет конфиденциальности.

— Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "томагавки" и т.д. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального.

Украина не будет просить Запад отправить своих военных из-за привлечения Россией солдат КНДР

Зеленский отметил, что это очень опасная тема, которая рискует подорвать текущую поддержку Украины.

— Я знаю, как все скептически относятся к этому и очень осторожны, и мы никогда не продвигали эту идею и никогда не говорили об этом подробно. Я имею в виду, что это очень, это очень опасно, когда нет такого решения от лидеров и от общественности. Очень опасно поднимать эту тему, потому что можно потерять всю другую поддержку.

При этом он сказал, что у Запада в ответ на такие действия "мало смелых шагов".

Выборы в Грузии

— Мы должны признать, что в Грузии на сегодня победила Россия. Сначала они забрали часть Грузии, потом изменили политику, правительство и теперь там пророссийское правительство. Их выбор — дружба с РФ, а не ЕС.

По его мнению, Молдова "идет в том же направлении".

— Увидите, Россия идет тем же путем. Они хотят сделать то же самое и сделают, если Запад не остановит разговоры о пресечении красных линий. Они потеряют Молдову через год-два.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Офисе президента рассказали, что было в секретных дополнениях Плана победы.