Была личным аудитором Порошенко и любит носить вышиванки: как в молодости выглядела Нина Южанина и что о ней известно

Народный депутат уже вторую каденцию сидит в парламенте и часто критикует власть

Нина Южанина — известная в украинской политике женщина, ее называли личным аудитором Петра Порошенко и она входила в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины в 2015 году. Сейчас она вторую каденцию сидит в парламенте, где представляет партию "Европейская солидарность" и активно критикует власть в соцсетях.

"Телеграф" решил выяснить, как до политики выглядела НИна Южанина и чем она запомнилась украинцам.

Нина Южанина — что о ней известно

Нина Южанина родилась на Киевщине 11 января 1965 года, сейчас ей 59 лет. В 1996 году она закончила Технологический университет Подолья по специальности бухгалтерского учета и анализа. А в 2003 году Южанина получила сертификат аудитора, выданный Аудиторской палатой Украины.

Нина Южанина уже вторую каденцию является народным депутатом, она представляет партию бывшего президента Украины Петра Порошенко. Более того, в кулуарах Верховной Рады ее называли личным аудитором Порошенко. Поговаривают, что при своем президентстве Петр Алексеевич не обходился без советов Южаниной в вопросах управления экономическим блоком правительства.

В 2015 году Нину Южанину назначили председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики вместо Романа Насирова. Она занималась налоговыми законопроектами и реформами в этой сфере.

Нина Южанина любит носить вышиванки, она не раз появлялась в зале парламента в стильных нарядах с вышивкой. А на ее странице в Facebook есть много фото в вышиванках. К слову, в своем профиле Нина Южанина часто пишет посты, в которых критикует коллег из "Слуги народа" и президента Зеленского.

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