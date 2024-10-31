Выжила после 17 ножевых ранений и стала звездой мемов: где сейчас судья Алла Бандура, которая прославилась из-за макияжа

Когда-то она стала настоящей звездой интернета, а оказалась человеком с непростой судьбой

Алла Бандура — судья с Ровенщины, которая несколько лет назад прославилась на всю Украину и за ее пределами. Об этой судье писали даже мировые таблоиды, а ее фото стала настоящим интернет-мемом. А все из-за яркого агрессивного макияжа и экстраординарной прически.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об Алле Бандуре спустя 7 лет после всплеска популярности и где она сейчас.

Алла Бандура — что о ней известно

В 2017 году судья Млиновского райсуда Ровенской области Алла Бандура стала известна на всю Украину. Кто-то слил в сеть ее фото, которое было сделано для лимитированной книги "Судовая власть в Украине". Примечательно, что само фото было сделано и опубликовано в этой книге еще за 8 лет до того, как получило такую славу.

На снимке Алла Бандура запечалена на своей рабочем месте в темной мантии и с гербом Украины на груди. При этом на снимке можно увидеть яркий и даже агрессивный макияж на лице женщины. А также выделяется ее необычная объемная прическа с черно-белыми волосами.

Как рассказала потом журналистам Алла Бандура, макияж в тот день она делала на скорую руку и пыталась скрыть следы после нападения на нее с ножом. Как оказалось, на судью было совершено покушение, ей нанесли 17 ножевых ранений и она чудом выжила после этого. А фотограф, который делал снимок для книги пришел без предупреждения, так что она не имела возможности как следует подготовится.

Женщина призналась, что такая слава и распространение ее фото в соцсетях стало для нее неприятным сюрпризом. Более того, она была уверена, что кто-то сделал это специально, чтобы отомстить ей за что-то. При этом заявила, что не собирается менять прическу или внешность, так как это не влияет на ее работу в правосудии.

Отметим, что летом 2024 года стало известно, что Алла Бандура подала в отставку. Высший совет правосудия уволил судью в связи с подачей ею заявления об отставке.

Ранее "Телеграф" рассказывал про военного прокурора с татуировкой совы. Где сейчас Анатолий Матиос и что известно о его службе в ВСУ.