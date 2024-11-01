Була особистим аудитором Порошенка і любить носити вишиванки: як у молодості виглядала Ніна Южаніна і що про неї відомо

Народна депутатка уже другу каденцію сидить у парламенті та часто критикує владу

Ніна Южаніна — відома в українській політиці жінка, її називали особистим аудитором Петра Порошенка, і вона входила до рейтингу 100 найвпливовіших жінок України від журналу "Фокус" у 2015 році. Зараз вона другу каденцію сидить у парламенті, де представляє партію "Європейська солідарність" та активно критикує владу у соцмережах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як до політики виглядала Ніна Южаніна та чим вона запам’яталася українцям.

Ніна Южаніна — що про неї відомо

Ніна Южаніна народилася на Київщині 11 січня 1965 року, зараз їй 59 років. У 1996 році вона закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю бухгалтерського обліку та аналізу. А 2003 року Южаніна отримала сертифікат аудитора, виданий Аудиторською палатою України.

Ніна Южаніна вже другу каденцію є народним депутатом, вона представляє партію колишнього президента України Петра Порошенка. Більше того, у кулуарах Верховної Ради її називали особистим аудитором Порошенка. Подейкують, що за свого президентства Петро Олексійович не обходився без порад Южаніної у питаннях управління економічним блоком уряду.

У 2015 року Ніну Южаніну призначили головою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики замість Романа Насірова. Вона займалася податковими законопроектами та реформами у цій сфері.

До слова, Ніна Южаніна любить носити вишиванки, вона неодноразово з’являлася в залі парламенту в стильному вбранні з вишивкою. А на її сторінці у Facebook є багато фото у вишиванках. До речі, у своєму профілі Ніна Южаніна часто пише пости, в яких критикує колег із "Слуги народу" та президента Зеленського.

Раніше "Телеграф" розповідав, як до політики виглядав брат Стефанчука, втягнутий у фейк із виборами. Він грав у КВК і має незвичайне прізвисько.