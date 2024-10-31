Зеленский в детстве 4 года жил в Монголии, там даже есть памятник его отцу: как выглядит город сейчас (фото, видео)

Будущий президент жил в Монголии 4 года, когда родители работали в этой стране

Владимир Зеленский — шестой президент Украины. На его каденцию пришлась пандемия коронавируса, а затем и полномасштабная война России против Украины. Будущий глава государства родился в Кривом Роге, однако, в детстве ему пришлось 4 года жить в Монголии.

"Телеграф" решил выяснить, почему Владимир Зеленский жил в Монголии, в каком городе это было, и как этот населенный пункт выглядит сейчас.

Владимир Зеленский в Монголии

Владимир Зеленский родился в Кривом Роге 25 января 1978 года в семье инженеров. Когда он должен был поступать во второй класс криворожской школы № 95 семья выехала в Монголию, в город Эрдэнэт. Там отец Зеленского четыре года работал на строительстве горно-обогатительного комбината. В одном из интервью Владимир Зеленский рассказал, что в городе Эрдэнэт даже установили памятную стелу на честь его отца Александра Зеленского. По его словам, там очень уважали и едва ли не боготворили его отца.

Родители Владимира Зеленского

Отметим, что отец президента Александр Зеленский — доктор технических наук, профессор, завкафедрой информатики и информационных технологий Государственного университета экономики и технологий. Мама президента Римма Владимировна также работала инженером.

Монгольский город Эрдэнэт — что о нем известно

Город Эрдэнэт является вторым по величине городом в Монголии. Ранее он был административной единицей центрального подчинения, а с 1992 года — центр Орхонского аймака, в который, помимо собственно города, входит только один сомон (административно-территориальная единица, на которые разделяются аймаки). Известно, что Эрдэнэт расположен между реками Селенга и Орхон. По пососнию на 2022 год население города составляло свыше 101 тысячи жителей.

Город Эрдэнэт был основан в 1972 году по межправительственному соглашению между СССР и МНР для освоения медно-молибденового месторождения "Эрдэнэтийн овоо" — "Гора сокровищ". Известно, что город строился и развивался одновременно со строительством горно-обогатительного комбината, на котором работал отец Владимира Зеленского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Зеленский на "Танцах со звездами" и с кем он танцевал. Он носил яркие костюмы и проявлял невероятную пластичность.