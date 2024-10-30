Играл в КВН и имеет необычное прозвище: как до политики выглядел брат Стефанчука, втянутый в фейк с выборами

После общественного резонанса Николай Стефанчук отказался от своих слов

Николай Стефанчук — народный депутат Украины, младший брат спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. На днях он "прославился" в медиапространстве своими высказываниями о выборах в 2025 году, от которых позже отказался.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Николае Стефанчуке и как он выглядел до того, как пришел в украинскую политику.

Николай Стефанчук — что о нем известно

Николай Стефанчук — народный депутат Украины, который на досрочных парламентских выборах в 2019 году при поддержке партии "Слуга народа" был избран в парламент в одномандатном избирательном округе № 187 (Хмельницкий). Сейчас он также является членом Комитета Верховной Рады по правовой политике.

Николай Стефанчук родился в Хмельницком 4 мая 1981 года, сейчас ему 43 года. Нардеп имеет несколько высших образований в сфере права, социальной педагогики и госуслужбы. Имеет за плечами бурную научную деятельность, является профессором и автором научных публикаций.

Известно, что в молодости Николай Стефанчук, как и его старший брат Руслан, увлекался игрой в КВН — был одним из авторов хмельницкой команды "Три толстяка". К слову, у народного депутата есть забавное прозвище — Шрек, видимо, из-за крупного телосложения. Однако Николай не обижается на такое прозвище, так как мультяшный персонаж Шрек — это позитивный герой.

Что касается личной жизни народного депутата, то известно, что у него есть жена Оксана Музыка-Стефанчук. Она работает в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. У пары в браке родилось двое сыновей — Назар и Макар. При этом Николай Стефанчук признается, что всегда мечтал о дочери.

Заявление о президенстких выборах

На днях в сети распространилась информация о том, что Стефанчук заявил, мол выборы президента Украины состояться через 8-9 месяцев в 2025 году. Сначала все подумали, что такое заявление сделал спикер ВР РУслан Стефанчук. Позже оказалось, что заявление сделал якобы его брат — народный депутат Николай Стефанчук.

Николай и Руслан Стефанчуки

Вскоре на своей странице в Facebook Николай Стефанчук опроверг эту информацию. И заявил, что по в Украине действует военное положение, ни о каких выборах не может быть и речи.

"Любые разговоры о начале избирательного процесса и о выборах могут начаться только после Победы Украины", — заявил Николай Стефанчук.

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