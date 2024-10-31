Снимался с Зеленским, а с началом войны хотел пойти в ряды ВСУ: куда исчез актер Михаил Кукуюк

Мужчина продолжает работать актером в Украине

Михаил Кукуюк – известный украинский актер театра и кино, которого вы могли видеть в разных фильмах и сериалах. В последнее время о знаменитости ничего не слышно.

"Телеграф" расскажет больше, как развивалась карьера актера, и чем он занимается сейчас.

Что известно о Михаиле Кукуюк

Будущий актер родился в Житомире в 1974 году. Его родители были народными артистами РСФСР. После окончания школы переехал в Киев, где получал образование в государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Овладев профессией актера, стал играть в столичном театре юного зрителя.

С 1995 года Михаил начал сниматься в кино. Первыми лентами с участием Кукуюк стали "Фабрика счастья", "Только любовь", "Домашний арест", "Спросите у осени".

В начале 2000-х создал собственную группу в стиле панк с национальными мотивами, но впоследствии она распалась. Впоследствии основал еще один коллектив под названием "КукаТаБанда".

С 2003 стал актером Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Позже работал ведущим хит-парада "Виджеи" на телеканале "ТЕТ".

В 2016 году актер снялся в сериале "Слуга народа", где главную роль играл президент Украины Владимир Зеленский. Широкую узнаваемость получил, сыграв роль бизнесмена Игоря в ленте "Свингеры". Также играл в таких сериалах, как "Вкус счастья", "Голос из прошлого", "Обмани себя", "Сердце матери", "Новая жизнь Василины Павловны", "Папик".

Фото из сети

Фото театра имени Ивана Франко

Играл военного инженера Петра в сериале "Казаки. Абсолютная лживая история", в котором рассказывается о приключениях казаков. Участвовал в шоу "Танцы со звездами".

Фото из сети

Чем занимается сейчас Михаил Кукуюк

В 2022 году актер снялся в сериале "Когда мы дома. Вместе к победе", в котором говорится о жизни украинцев в условиях оккупации. Зрители наблюдали за тем, как герои сражались с врагом в партизанском движении и не только.

Сейчас мужчина играет в театре имени Ивана Франко и театре на Липках. Он часто распространяет фото из собственных представлений.

Фото театра на Липках

В 2024 году Кукуюк появился в серале "Путь домой" о том, как риелтор-мошенник обманывает две семьи с жильем. В результате переселенцы заезжают одновременно в один дом и пытаются между собой уживаться. Также мужчина получил звание "Заслуженный артист Украины".

После начала полномасштабного вторжения россиян Кукуюк хотел пойти на фронт, а также получал повестку. Однако после медосмотра выяснилось, что у актера есть проблемы с глазами, поэтому его не взяли в армию. Потому он решил сосредоточиться на волонтерстве.

На своей странице в фейсбуке Михаил регулярно распространяет сборы на помощь Вооруженным Силам Украины, а также петиции о присвоении Героя Украины разным военным.

Фото из фейсбука Михаила Кукуюка

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