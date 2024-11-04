Более 8 месяцев в оккупации: как выглядит Авдеевка после прихода России (фото, видео)

От бывшей Авдеевки остались только руины

Когда-то мирный и уютный городок Авдеевка в Донецкой области превратился в сплошную руину. До полномасштабного вторжения здесь проживало около 33 тысяч жителей. ВСУ вынуждены были покинуть город 17 февраля 2024 года.

Сегодня Авдеевка представляет собой печальное зрелище – город поглотил сплошной мрак. Как сейчас выглядит этот (когда-то) населенный пункт, который уже более восьми месяцев находится в оккупации, показал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Жителей там больше нет, зато везде гордо развеваются российские флаги. По словам Казанского, "и в этом — вся суть "помощи Донбасса" от России". То, что осталось от бывшего города, вызывает боль и жалость.

Железнодорожный вокзал в Авдеевке после прихода россиян, фото Дениса Казанского

Железнодорожный вокзал в Авдеевке после прихода россиян, фото Дениса Казанского

Железнодорожный вокзал в Авдеевке после прихода россиян, фото Дениса Казанского

Железнодорожный вокзал в Авдеевке после прихода россиян, фото Дениса Казанского

Да, еще недавно в этом городке курсировал трамвай, но сейчас он превратился в металлолом. "Много ли в России таких маленьких городов с трамвайным сообщением?" – иронизирует журналист. Он также отмечает, что россияне пытаются оправдать упадок Авдеевки тем, что трамвай ходил до начала Майдана, но это лишь очередной пропагандистский миф.

Не сдерживая эмоций, Казанский пишет: "Трамвай перестал ходить из-за умственно отсталых обезьян, которые объявили себя "защитниками русскоязычного населения" и превратили Донбасс в сплошную братскую могилу".

Теперь от бывшей Авдеевки остались только развалины — российская "денацификация" привела к полному уничтожению города.

Печальная судьба Авдеевки — один из примеров трагических последствий российского "освобождения" Донбасса. Город, еще недавно живший полноценной жизнью, теперь превратился в безлюдное и опустошенное пространство. И еще несколько фотографий из Авдеевки:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой была Авдеевка до войны. Этот город считается одним из древнейших поселений в Донецкой области.