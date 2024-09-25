Уроки Авдеевки в Угледаре: военный объяснил, как ВСУ не повторить ошибку

Город имеет стратегическое значение для обеих сторон, однако в оценках нужно быть осторожными

Публичные дискуссии по передвижению войск могут иметь непредсказуемые последствия. Это касается и нынешних разговоров о возможном выводе или удержании украинских сил в Угледаре.

Подобная ситуация уже случалась ранее, в частности, в Авдеевке, и показала сильные риски открытого обсуждения военных операций. Так считает Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом "Телеграфа".

Тимочко предостерегает от неосторожных публичных заявлений по поводу ситуации в Угледаре. По его словам, оборону города следует рассматривать комплексно, учитывая направления Курахово и Покровска.

"Когда мы публично обсуждаем вывод или содержание войск, это позволяет противнику реагировать. Россия может использовать это не только в военных целях, но и для информационных кампаний", — отмечает Тимочко.

Он подчеркивает стратегическое значение Угледара как фортификационного узла, сдерживающего враждебную агрессию с ноября 2022 года. Город, ранее насчитывавший почти 17 тысяч жителей, ныне почти полностью эвакуирован.

Тимочко отмечает, что решение по Угледару должно принимать ответственное военное командование, а не публичные лица. Он напоминает об отрицательном опыте Авдеевки, когда публичное обсуждение передвижения войск привело к тому, что россияне получили важную информацию еще до прибытия подразделений на позиции.

"В свое время чрезмерное внимание к Бахмуту и близлежащим населенным пунктам также создавало проблемы. Но благодаря удержанию Ивановского и Андреевки удалось защитить важный фланг", — добавляет эксперт.

Тимочко призывает быть осторожными в оценках ситуации в Угледаре, не зная полной картины относительно резервов, запланированных действий ВСУ и сил противника.

Эксперт также обращает внимание на то, что Угледар расположен на так называемом "Времивском направлении". Это территория западнее Угледара, освобожденная во время украинского контрнаступления. По словам Тимочко, россияне рассматривают это направление как не менее важное, чем Угледар или Курахово.

"Если наши войска выйдут из Угледара, враг может перекинуть часть сил на Времовку. Это может привести к попыткам вытеснить украинские войска с освобожденных территорий на юге", — объясняет Тимочко.

"Наша задача — поддерживать защитников, выполняющих чрезвычайно важную работу на Угледарском, Кураховском и Покровском направлениях. Оценивать целесообразность пребывания там войск имеет ответственное командование, которое знает стратегические замыслы", — заключает Тимочко.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что будет, если Россия захватит Угледар. Они уже есть в окрестностях города.