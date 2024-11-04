Понад 8 місяців в окупації: як виглядає Авдіївка після приходу Росії (фото, відео)

Від колишньої Авдіївки залишилися лише руїни

Колись мирне і затишне містечко Авдіївка на Донеччині перетворилося у суцільну руїну. До повномасштабного вторгнення тут проживало майже 33 тисячі мешканців. ЗСУ вимушені були залишити місто 17 лютого 2024 року.

Сьогодні Авдіївка являє собою сумне видовище — місто поглинув суцільний морок. Як тепер виглядає цей (колись) населений пункт, який вже понад вісім місяців знаходиться в окупації, показав український журналіст і блогер Денис Казанський.

Як зазначає журналіст, мешканців там більше немає, натомість скрізь гордо майорять російські прапори. За словами Казанського, "і в цьому — вся суть "допомоги Донбасу" від Росії". Те, що залишилося від колишнього міста, викликає лише біль та жаль.

Залізничний вокзал в Авдіївці після приходу росіян, фото Дениса Казанського

Залізничний вокзал в Авдіївці після приходу росіян, фото Дениса Казанського

Залізничний вокзал в Авдіївці після приходу росіян, фото Дениса Казанського

Залізничний вокзал в Авдіївці після приходу росіян, фото Дениса Казанського

Так, ще донедавна в цьому містечку курсував трамвай, але зараз він перетворився на металобрухт. "Чи багато в Росії є таких маленьких міст із трамвайним сполученням?" — іронізує журналіст. Він також зазначає, що росіяни намагаються виправдати занепад Авдіївки тим, що "трамвай ходив до початку Майдану", але це лише черговий пропагандистський міф.

Не стримуючи емоцій, Казанський пише: "Трамвай перестав ходити через розумово відсталих мавп, які оголосили себе "захисниками російськомовного населення" і перетворили Донбас на суцільну братську могилу.".

Тепер від колишньої Авдіївки залишилися лише руїни — російська "денацифікація" призвела до повного знищення міста.

Сумна доля Авдіївки — лише один із прикладів трагічних наслідків російського "визволення" Донбасу. Місто, яке ще недавно жило повноцінним життям, тепер перетворилося на безлюдний і спустошений простір. І ще кілька світлин з Авдіївки:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою була Авдіївка до війни. Це місто вважається одним з найдавніших поселень на Донеччині.