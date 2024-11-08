Помогает ВСУ и выращивает орехи: где сейчас экс-министр МВД арсен Аваков и как он выглядит

Похоже во время войны Арсен Аваков остается в Украине

Арсен Аваков — известная и яркая личность в украинской политике, когда-то он возглавлял министерство внутренних дел Украины. После прихода к власти Владимира Зеленского Аваков потерял свою должность и, похоже, отошел от политики. Сейчас он, судя по постам в соцсетях помогает ВСУ и занимается "ореховым" бизнесом.

"Телеграф" расскажет, что известно о деятельности Арсена Авакова о время войны в Украине, и покажет, как он сейчас выглядит.

Арсен Аваков сейчас — что о нем известно

Арсен Аваков — бывший министр внутренних дел Украины, который был на должности с 2014 по 2021 год. Он родом из Харькова, однако много времени проводит в Киеве. Во время войны Арсен Аваков начал активно помогать армии, однако, в отличие от некоторых своих публичных коллег, сам воевать не пошел.

Так, в сентябре 2022 года Аваков рассказывал в своем Facebook, что продает коллекционное вино, которое много лет собирал по иностранным аукционам, а вырученные деньги направляет на закупку берцев для военных.

"Я реализовываю вино из своей коллекции, собранной более 10 лет назад на винных аукционах Лондона и Нью-Йорка. Коллекция пережила бомбежки Харькова и уцелела, когда мой дом получил повреждения от рашистских налетов. Поэтому считаю, будет правильно обменять ее на помощь нашим бойцам, защищающим нашу землю от мрази!", — рассказывал тогда Арсен Аваков.

Сейчас экс-министр занимается поставкой на фронт дронов, систем видеомониторинга, мини-электростанций и другого оборудования. О своей деятельности он часто отчитывается в соцсети.

Отметим, что в апреле 2024 года появилась информация, что Арсен Аваков занялся необычным бизнесом в Карпатах. Его инвестиционная фирма "Форсайт Инвест" стала собственником ООО "Карпатские золотые орешки", которая в свою очередь занимается выращиванием лесных орехов.

Известно, что ООО "Карпатские золотые орешки" выращивает фундук в Хустском районе на территории около 900 га. Эта компания одна из крупнейших в Украине в этой сфере. Первые саженцы деревьев высадили в 2016 году, а привезли их из Италии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена Авакова, которого в России назвали следующим президентом Украины.