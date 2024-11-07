Паломница и пропагандистка российских "скреп": как выглядит жена Медведева и что о ней известно

Бывший так называемый президент РФ вместе со своей женой со школьной скамьи

Дмитрий Медведев — бывший президент России, который номинально был у власти в период 2008-2012 годов. Он и сейчас остается при власти в России и уже стал настоящим интернет-мемом. При этом он регулярно пишет гадости об Украине в своих соцсетях. А вот о жене экс-президента РФ мало кто знает.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Светлане Медведевой, как она выглядит и чем занимается.

Светлана Медведева. Фото: Getty Images

Светлана Медведева — что о ней известно

Светлана Медведева родилась в Санкт-Петербурге 15 марта 1965 года, сейчас ей 59 лет. Сначала она жила в селе, а в школу пошла в городе. Там и познакомилась с будущим мужем Дмитрием Медведевым, с которым они учились в параллельных классах. В 14 лет у подростков завязались отношения.

Светлана и Дмитрий Медведевы. Фото: Getty Images

А уже 24 декабря 1993 года Светлана вышла замуж за Дмитрия Медведева. У пары 3 августа 1995 года родился единственный сын Илья, которому сейчас почти 30 лет.

Светлана и Дмитрий Медведевы. Фото: Getty Images

Известно, что Светлана Медведева окончила Ленинградский финансово-экономический институт, имеет специальность статиста и бухгалтера. С апреля 2007 года она возглавляет попечительский совет "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России". А с декабря 2008 года является Президентом Фонда социально-культурных инициатив.

Светлана Медведева. Фото: Getty Images

Светлана Медведева очень верующая, в конце января 2008 года она совершила паломничество в Дивеевский монастырь. Также известно, что она занимается пропагандой российских духовных "скреп" среди молодежи. Именно по ее инициативе с 2008 года был учрежден всероссийский праздник "День семьи, любви и верности".

Светлана и Дмитрий Медведевы. Фото: Getty Images

К тому же на счету Светланы Медведевой множество наград, орденов и грамот — и от Путина, и от РПЦ и от благотворительных фондов и других организаций. А еще она с 2010 года почетный гражданин французского города Канны.

Светлана и Дмитрий Медведевы. Фото: Getty Images

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