После судов на войну: как выглядит сестра Надежды Савченко Вера и что о ней известно

Сестры Савченко были мобилизованы в мае 2022 года

Вера Савченко — родная сестра сестра известного экс-депутата и Героя Украины Надежды Савченко. В мае 2022 года суд отпустил сестер на войну. И недавно стало известно, где служит Надежда Савченко и ее сестра Вера.

"Телеграф" расскажет, что известно о Вере Савченко, как она сейчас выглядит, где воюет и что делает в ВСУ.

Вера Савченко — что о ней известно и как она выглядит

Вера Савченко — сестра бывшей пленницы Кремля и бывшей народной избранницы Нади Савченко. Украинцы узнали о младшей сестре, когда Надежда Савченко была в российском плену и в Украине было много акций по ее освобождении. Сестра Вера стала главным рупором этих акций и прикладывала все усилия для освобождения сестры.

Именно Вера Савченко была инициатором того, чтобы Надежду приняли в партию Юлии Тимошенко "Батькивщина". Это должно было помочь освободить пленницу. Однако, как говорили в то время, важную роль в освобождении Савченко сыграл одиозный политик и кум Путина Виктор Медведчук.

В 2022 году, когда в Украине началась полномасштабная война, а российские войска были около Киева, сестры Савченко вступили в ряды территориальной обороны. А мае 2022 года появилась информация, что суд приостановил дело о подделке ковид-сертификатов и отпустил Веру и Надежду Савченко воевать в рядах ВСУ.

Как оказалось, Вера Савченко прошла обучение в Германии и получила специализацию сапера. Она принимала участие в разминировании Киевской области и территорий около Чернобыля. Сейчас Вера служит в саперном взводе в том же батальоне, где ее сестра Надежда Савченко является командиром роты в 112 бригаде ТРО. Ранее была информация, что Вера Савченко служит в 127-м батальоне ТРО и уже успела получить награду "Крест Военная честь".

Стоит отметить, что ни Вера, ни ее сестра Надежда не ведет свои страницы в соцсетях и не публикуют никакую информацию о своей службе. Последний пост Надежды в Фейсбуке датируется 7 января 2023 года.

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