Допомагає ЗСУ та вирощує горіхи: де зараз ексміністр МВС арсен Аваков і як він виглядає

Схоже, під час війни Арсен Аваков залишається в Україні.

Арсен Аваков — відома та яскрава особистість в українській політиці, колись він очолював міністерство внутрішніх справ України. Після приходу до влади Володимира Зеленського Аваков втратив свою посаду та, схоже, відійшов від політики. Зараз він, судячи з постів у соцмережах, допомагає ЗСУ і займається "горіховим" бізнесом.

"Телеграф" розповість, що відомо про діяльність Арсена Авакова про час війни в Україні, та покаже, як він зараз виглядає.

Арсен Аваков зараз – що про нього відомо

Арсен Аваков – колишній міністр внутрішніх справ України, який був на посаді з 2014 до 2021 року. Він родом із Харкова, проте багато часу проводить у Києві. Під час війни Арсен Аваков почав активно допомагати армії, проте на відміну від деяких своїх публічних колег сам воювати не пішов.

Так, у вересні 2022 року Аваков розповідав у своєму Facebook, що продає колекційне вино, яке багато років збирав по іноземних аукціонах, а виручені гроші спрямовує на закупівлю берців для військових.

"Я реалізовую вино зі своєї колекції, зібраної понад 10 років тому на винних аукціонах Лондона та Нью-Йорка. Колекція пережила бомбардування Харкова і вціліла, коли мій будинок отримав пошкодження від рашистських нальотів. Тому вважаю, правильно буде обміняти її на допомогу нашим бійцям, що захищає нашу землю від мразоти!", — розповідав тоді Арсен Аваков.

Наразі екс-міністр займається поставкою на фронт дронів, систем відеомоніторингу, міні-електростанцій та іншого обладнання. Про свою діяльність він часто звітує до соцмережі.

Зазначимо, що у квітні 2024 року з’явилася інформація, що Арсен Аваков зайнявся незвичайним бізнесом у Карпатах. Його інвестиційна фірма "Форсайт Інвест" стала власником ТОВ "Карпатські золоті горішки", яке займається вирощуванням лісових горіхів.

Відомо, що ТОВ "Карпатські золоті горішки" вирощує фундук у Хустському районі на території близько 900 га. Ця компанія є однією з найбільших в Україні у цій сфері. Перші саджанці дерев висадили у 2016 році, а привезли їх із Італії.

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