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Київ атакували балістикою із Воронежа. Які ракети використовували та чим вони небезпечні (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
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Відкриті джерела Новина оновлена 13 листопада 2024, 08:38

При запуску ці ракети летять квазібалістичною траєкторією і несуть велику небезпеку

Вранці 13 листопада росіяни могли атакувати Київ північнокорейськими ракетами KN-23, які відомі під назвою "Кімскандери", що є грою слів від "Іскандери Кіма". Вони хоч і рідко досягають бажаних цілей, але все ж таки становлять серйозну загрозу населенню.

Така інформація з’явилась у моніторингових Telegram-каналах. "Николаевский Ванек" також пише про застосування чотирьох ракет KN-23.

Зовні ці ракети дуже схожі на російський "Іскандер-М". Тому деякі експерти припускають, що КНДР розробляла її із залученням інженерів та технологій із Росії.

Що відомо про ракети KN-23

Це північнокорейська балістична ракета малої дальності. Вона має довжину 7,5 м, діаметр 0,95 м та вагу від 3415 кг.

При запуску ця ракета летить квазібалістичною траєкторією і має максимальну дальність польоту 690 км. Бойова частина може бути звичайною: унітарною, касетною або ядерною. За оцінками, її вага не перевищує 500 кг.

KN-23. Фото: defence-ua

KN-23 мають фугасну бойову частину з потужністю до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

У січні 2024 року західні ЗМІ повідомляли, що Росія вже почала запускати Україною балістичні ракети, отримані від Північної Кореї. Тоді йшлося про відомі на Заході KN-23 та KN-24. У КНДР їх називають Hwasong-11Ga та Hwasongpho-11Nа відповідно.

Дальність для KN-23 (Hwasong-11Ga) – близько 700 кілометрів.

Дальність для KN-24 (Hwasongpho-11Nа) – близько 400 кілометрів.

Пускові установки обох типів ракет монтуються на колісних та гусеничних військових транспортних засобах.

Звідки було здійснено атаку по Києву

За даними моніторингів, північнокорейські ракети запускали з Воронежа.

Відстань між Києвом, який був атакований цього ранку, та Воронежем, з якого відбувалися пуски, становить 620 км.

При цьому від Воронежа до кордону України близько 230 кілометрів.

У пабліках пишуть, що ворог також використовував ракети Х-101 і кілька балістичних ракет. Опубліковано також карту ймовірного маршруту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві вранці 13 листопада пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю балістикою, крилатими ракетами та "шахедами".

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