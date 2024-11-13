Трампу напомнили обещания его администрации по Крыму

Речь идет о выпущенной в 2018 году Крымской декларации

Крымская декларация от 25 июля 2018 года, подписанная вторым Государственным секретарем Соединенных Штатов при первом президентстве Дональда Трампа Майклом Помпео, сейчас бы стала фундаментом для построения новых отношений с Белым домом. В ней Штаты исключают попытку России аннексировать Крым.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат фракции Голос, первый заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук. Он напомнил Дональду Трампу обещания его администрации во время президентства.

"Вряд ли в тех непростых условиях, где мы сейчас, можно отыскать более уместный фундамент для построения новых отношений с новой администрацией в Белом доме, чем Крымская декларация от 25 июля 2018 года, подписанная Майклом Помпео — вторым Государственным секретарем Соединенных Штатов при первом президентстве Дональда Трампа", — пишет Осадчук. .

Он добавил, что в этой декларации едва ли не каждое слово на вес геополитического золота.

"Все ясно и искренне выражено не просто от имени Соединенных Штатов Америки, а именно от имени администрации Дональда Трампа. "Соединенные Штаты исключают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины", — подытожил нардеп.

Отметим, что 25 июля 2018 года государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины.

"Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины", — говорится в документе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что США не ставят своей целью в рамках достижения мира в Украине возвращение Крыма, ведь считают, что его "нет". Вскоре у Трампа ответили на резонансное заявление.