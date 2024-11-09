Мир без Крыма невозможен? В США резко высказались по поводу того, как Зеленский видит победу

Президенту Украины советуют быть более реалистичным

США не ставят своей целью в рамках достижения мира в Украине возвращение Крыма, ведь считают, что его "нет". Зеленского со стремлениями выйти на границы 1991 называют несерьезным.

Именно такое мнение озвучил старший советник новоизбранного президента Дональда Трампа Брайан Ланза, передает BBC. По его словам, новая администрация США сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении оккупированных РФ территорий.

Брайан Ланза уверяет, что во время этого вопроса президент Украины Владимир Зеленский должен представить свою версию "реалистического видения мира".

"И если президент Зеленский садится за стол и говорит: ну, мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым, он показывает нам, что он несерьезный", — сказал Ланза.

Старший советник Трампа объясняет, что Крым оккупирован более 10 лет назад еще с 2014 года. И Зеленский постоянно заявляет, что его приоритетом является прекращение войны и остановка истощения ресурсов США по военной помощи Украине.

Но в то же время он говорит о возвращении оккупированных территорий, что нереалистично и "не является целью Соединенных Штатов".

"Когда Зеленский говорит, что только мы прекратим эту борьбу, мир будет только после возвращения Крыма, у нас есть новость для президента Зеленского: Крыма больше нет, — сказал Ланза в программе BBC World Service Weekend. — И если вашим приоритетом является возвращение Крыма и борьба американских солдат за возвращение Крыма, вы сами".

Ранее "Телеграф" рассказывал, в США указали на опасные моменты "плана Трампа" по Украине.