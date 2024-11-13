Трампу нагадали обіцянки його адміністрації щодо Криму

Йдеться про випущену у 2018 році Кримську декларацію.

Кримська декларація від 25 липня 2018 року, підписана другим Державним секретарем Сполучених Штатів при першому президентстві Дональда Трампа Майклом Помпео, зараз стала б фундаментом для побудови нових відносин з Білим домом. У ній Штати виключають спробу Росії анексувати Крим.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат фракції Голос, перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук. Він нагадав Дональду Трампу обіцянки його адміністрації під час президентства.

"Навряд чи в тих непростих умовах, де ми зараз, можна знайти більш доречний фундамент для побудови нових відносин з новою адміністрацією в Білому домі, ніж Кримська декларація від 25 липня 2018 року, підписана Майклом Помпео — другим Державним секретарем Сполучених Штатів за першого президентства Дональда Трампа", — пише Осадчук. .

Він додав, що у цій декларації чи не кожне слово на вагу геополітичного золота.

"Все ясно та щиро виражено не просто від імені Сполучених Штатів Америки, а саме від імені адміністрації Дональда Трампа. "Сполучені Штати виключають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України", — підсумував нардеп.

Зазначимо, що 25 липня 2018 року державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають російську окупацію Криму та наполягатимуть на територіальній цілісності України.

"Спільно з союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що США не ставлять за мету в рамках досягнення миру в Україні повернення Криму, адже вважають, що його "ні". Невдовзі Трамп відповів на резонансну заяву.