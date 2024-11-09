Крыма для Украины "больше нет"? У Трампа ответили на резонансное заявление его советника

Планы нового президента все еще остаются неизвестными

Заявление советника избранного президента США Брайана Ланзы об Украине является его персональным мнением. Оно не является отображением позиции Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters об этом рассказал неназванный представитель переходного правительства Трампа. В то же время он не сообщил о планах избранного президента.

"Брайан Ланза был подрядчиком кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени", — сообщил источник издания.

Он добавил, что в настоящее время политик занят подбором персонала на ключевые должности, а также разработку политики, которую будут воплощать во время второго срока.

Как известно, советник Трампа в недавнем интервью BBC сообщил, что новая администрация Белого дома попросит президента Украины Владимира Зеленского предоставить "реалистичное видение мира".

"Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет: "Мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым", он покажет, что он несерьезен. Крыма больше нет", — говорил Ланза.

Сам Трамп пока не исключал вероятности того, что Украине придется оставить часть территории в российской оккупации. В целом он уклонялся от прямых ответов относительно войны России против Украины, но обещал, что сможет "закончить ее за 24 часа" и возможно еще до того, как пройдет инаугурация.

Как сообщалось ранее, в МИД Украины сообщили, что контакт между Трампом и Зеленским уже налажен, а их новая встреча это вопрос времени.