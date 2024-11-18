Может ли военный уволиться со службы из-за воспитания ребенка с инвалидностью

Юрист рассказал о нюансах

Военнослужащие могут увольняться со службы по определенным основаниям. В частности, по семейным обстоятельствам военный может написать рапорт на увольнение.

Адвокат Станислав Гиммельфарб на портале b2bconsult объяснил, может ли военнослужащий уволиться из-за воспитания ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. По его словам, это возможно, но могут возникнуть трудности.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", одно из оснований для увольнения — воспитание военнослужащим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия других лиц, обязанных воспитывать этого ребенка. Эта норма вызывает множество вопросов.

Это условие можно разбить на отдельные пункты:

воспитание военнослужащим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

отсутствие других лиц, обязанных воспитывать ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Гиммельфарб отметил, что остается непонятным, как именно следует интерпретировать понятие "воспитания" ребенка военнослужащим.

"Срок "воспитания" не имеет четкого юридического определения. Общепризнанным определением является, что воспитание это процесс поощрения и поддержки физического, эмоционального, социального и интеллектуального развития ребенка от рождения до взрослости", — рассказывает юрист.

Адвокат отметил, что в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко очерчен круг лиц, которые могут воспитывать ребенка, а именно: "женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет".

"Также недостаточно четкая формулировка. "Женщины и мужчины" — это родители? Или это супруги, например мать ребенка и отчим в семье которых воспитывается ребенок инвалид до 18 лет? Закон № 3633-IX от 11.04.2024, к сожалению, даже такой четкой формулировки не содержит. Второе условие этого основания для увольнения вообще делает невозможным его применение", — рассказывает он.

Адвокат объяснил, что основанием для увольнения может быть отсутствие другого родителя ребенка из-за смерти, лишения родительских прав или в случаях, когда отец указан в акте о рождении ребенка по заявлению матери (если мать является военнослужащим).

Эксперт отметил, что если у ребенка с инвалидностью есть старшие брат или сестра или дети отчима, или мачехи, проживавшие с ним до достижения 18 лет, то на них также возлагается обязанность попечительства и воспитания, согласно статье 249 Семейного кодекса. Кроме того, эта обязанность может относиться и к учебным заведениям, поскольку законодательство не уточняет, что это должно быть исключительно физическое лицо — воспитателем может быть и юридическое лицо. Таким образом, круг лиц, ответственных за воспитание ребенка, достаточно широк.

Что нужно для увольнения

Для того чтобы подать рапорт на увольнение по этому основанию, военнослужащий должен предоставить доказательства:

что он самостоятельно воспитывает ребенка с инвалидностью;

отсутствия других лиц, обязанных выполнять эту обязанность.

Адвокат отметил, что самым надежным доказательством может быть решение суда, подтверждающее оба факта. Однако получить такое решение сложно, в частности из-за проблемности доказывания отсутствия других лиц.

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