"Главная задача ТЦК не мобилизация": Украине обещают большие проблемы из-за идеи нардепов

Изменения нужны, но не во время войны

Недавние громкие заявления по поводу роспуска территориальных центров комплектования (ТЦК) на фоне скандалов более политические и звучат они от людей, которые в этих вопросах некомпетентны. Однако сами центры комплектования нуждаются в реформе, но не сейчас.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Игорь Рейтирович. По его словам, заявления отдельных нардепов вполне могут быть их подготовкой к предстоящим выборам.

"Заявления делают депутаты, то есть политики, не имеющие отношения собственно к службе в Вооруженных Силах Украины, которые даже не знают, что это такое. У них даже нет понимания, как это происходит", — говорит политолог.

Он отмечает, что роспуск ТЦК пока не актуален, но на негативную составляющую мобилизации, когда ловят людей и бросают в бусы, не следует закрывать глаза. Однако это лишь по одинокие случаи, не все центры и их работники занимаются "людоловством". И судить именно по ним, не обращая внимания на другие аспекты и плоды работы ТЦК, не правильно.

"Многие работают в пределах тех полномочий, которые им собственно предоставлены и все это происходит достаточно открыто, публично путем процедуры прихода непосредственно в ТЦК, обновления документов, прохождения ВЛК и так далее. Поэтому здесь некоторые народные депутаты очень хотят на этой популистической теме заработать себе какие-то дополнительные политические дивиденды", — объясняет Рейтирович.

По словам политолога, в этих заявлениях действительно есть политический подтекст, чтобы во время выборов сыграть на нем. Но ликвидация ТЦК не простой вопрос, ведь расформировать все центры и отправить 50 тысяч человек на фронт не получится. К тому же часть работников центров комплектования — военные после ранений, плена и т.д. То есть, это люди, которые по приказу высшего руководства пошли в ТЦК, ведь на фронт их не пустили больше. Рейтирович акцентирует, что эти изменения произошли во время деятельности Главкома Александра Сырского.

Он же и добавляет, что сейчас проблема с работой ТЦК есть, ее признал и президент, Украина должна уходить от мобилизации на улицах, но пока это невозможно.

"Но при расформировании ТЦК возникает вопрос: а кто в период безвластия в этой сфере будет выполнять собственно функции территориальных центров комплектации. Центры рекрутинга? Идея не плохая, но даже ТЦК переформировать в центры рекрутинга не выйдет за один день, нужна правильная реформа и время", — говорит политолог.

Рейтирович объясняет, что делающие эти заявления депутаты сами до конца не понимают специфику работы ТЦК и последствия своих слов. Это просто привлечение внимания к себе и пиар.

"Главная задача ТЦК не мобилизация, а учет всех военно и невоеннообязанных граждан. Однако сейчас центры комплектования больше связывают именно с мобилизацией", — добавляет политолог.

Он отмечает, что ТЦК в Украине появились не так давно, и они являются продуктом реформирования военкоматов. Конечно, по словам Рейтировича, центры комплектования нуждаются в реформировании, но не во время войны. Сейчас в стране есть более серьезные проблемы, однако расследования по превышению полномочий этими учреждениями или коррупции должны продолжаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп назвал три фактора, которые могут ускорить мобилизацию.