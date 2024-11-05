"Без нее никак": что говорят о принудительной мобилизации в ВСУ

Принудительная мобилизация имеет смысл, — Попов

Армия в Украине нуждается в людях. Принудительная мобилизация становится необходимой мерой, обеспечивающей обороноспособность государства.

Об этом рассказал командир бригады "Черный лес" Александр Попов в интервью DW Ukrainian. По его мнению, мужчины, которых принудительно мобилизовали, тоже должны служить — "защищать тех, кто позади них и не может постоять за себя сам".

"Война — это очень сложно. Она не любит мягкости. Поэтому когда вы говорите, "принудительная мобилизация", задаюсь вопросом: а какая она еще может быть?.. Добровольная?.. Я вообще не понимаю, как можно сидеть где-нибудь и по каким-то причинам не идти в армию. В моем мире мужчина как таковой ассоциируется с воином и должен защищать того, кто позади него и не может себя защитить", — сказал Попов.

Командир бригады "Черный лес" также признался, что даже если бы он не был военным всю жизнь, в случае необходимости непременно стал бы на защиту. По его словам, разные люди имеют разный уровень осознания своей обязанности перед родиной, и именно поэтому мобилизация не всегда может быть добровольной.

"Если бы я не был военным всю жизнь, если бы наступила такая потребность, я бы, конечно, пошел. Мне отвечают на это: "Понимаешь, у разных людей — разная степень сознания." С этим нельзя не соглашаться. Это вопрос комплексный и долговременный, когда ты работаешь над сознанием людей, потому принудительная мобилизация имеет смысл. Без нее никак. Если посмотреть в истории, это было всегда. И были всегда те, которые по каким-то причинам избегали этой мобилизации. Это не что-то новое, что появилось в Украине", — рассказал он.

Напоминаем, что в случае продолжения войны в течение следующих 2-3 лет Украине необходимо будет мобилизовать около 150 тысяч человек ежегодно. Такое заявление сделал народный депутат Украины Руслан Горбенко.

"Сейчас президент и Офис президента разрабатывают План победы, внутренний План победы войны, то если прогнозировать, что война будет еще продолжаться 2-3 года, то действительно нужно подготовиться и мобилизовать по 150 тыс. в год", — сказал Горбенко.

По словам нардепа, также следует обращать внимание и на возраст мобилизованных, и на их состояние здоровья.

"Средний возраст мобилизованных снизился… но очень много ребят взяли с какими-то болезнями. Да, он ВВК прошел, он и должен был пройти, но если взять погодные условия, которые сейчас на фронте, просидеть неделю в окопах на первой линии, там все хронические болезни повылазят", — сказал Горбенко.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине посчитали, сколько еще мужчин могут мобилизовать. Оценку численности дали только на подконтрольных территориях.