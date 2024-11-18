Чи може військовий звільнитися зі служби через виховання дитини з інвалідністю

Юрист розповів про нюанси

Військовослужбовці можуть звільнятися зі служби за певними підставами. Зокрема за сімейними обставинами військовий може написати рапорт на звільнення.

Адвокат Станіслав Гіммельфарб на порталі b2bconsult пояснив, чи може військовослужбовець звільнитися через виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років. За його словами, можуть виникнути труднощі.

Відповідно до закону "Про військовий обов’язок та військову службу", одна з підстав для звільнення — виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років, за умови відсутності інших осіб, зобов’язаних виховувати цю дитину. Однак, за словами адвоката, формулювання цієї норми викликає багато питань.

Цю умову можливо розбити на окремі пункти:

виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років;

відсутність інших осіб, які зобов’язані виховувати дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Гіммельфарб зауважив, що залишається незрозумілим, як саме слід інтерпретувати поняття "виховання" дитини військовослужбовцем.

"Термін "виховання", не має чіткого юридичного визначення. Загально визнаним визначенням є, що виховання це процес заохочення та підтримки фізичного, емоційного, соціального та інтелектуального розвитку дитини від народження до дорослості", — розповідає юрист.

Адвокат зазначив, що в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко окреслено коло осіб, які можуть виховувати дитину, а саме: "жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які доглядають за дитиною з інвалідністю віком до 18 років".

"Також не досить чітке формулювання. "Жінки та чоловіки" — це батьки? Чи це подружжя, наприклад мати дитини та вітчим в родині яких виховується дитина інвалід віком до 18 років? Закон № 3633-IX від 11.04.2024, на жаль, навіть такого не чіткого формулювання не містить. Друга умова цієї підстави для звільнення взагалі унеможливлює її застосування", – розповідає він.

Адвокат пояснив, що підставою для звільнення може бути відсутність іншого з батьків дитини через смерть, позбавлення батьківських прав або у випадках, коли батько вказаний в акті про народження дитини за заявою матері (якщо мати є військовослужбовцем).

Експерт зазначив, що якщо у дитини з інвалідністю є старші брат чи сестра або діти вітчима, чи мачухи, які проживали з нею до досягнення 18 років, то на них також покладається обов’язок піклування і виховання, згідно зі статтею 249 Сімейного кодексу. Крім того, цей обов’язок може стосуватися і навчальних закладів, оскільки законодавство не уточнює, що це має бути виключно фізична особа — вихователем може бути і юридична особа. Таким чином, коло осіб, відповідальних за виховання дитини, є досить широким.

Що потрібно для звільнення

Для того, щоб подати рапорт на звільнення за цією підставою, військовослужбовець має надати докази:

що він самостійно виховує дитину з інвалідністю;

відсутності інших осіб, які зобов’язані виконувати цей обов’язок.

Адвокат зазначив, що найнадійнішим доказом може бути рішення суду, яке підтверджує обидва факти. Однак отримати таке рішення є складним, зокрема через проблемність доказування відсутності інших осіб.

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