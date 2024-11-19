Зеленский представил "План стойкости" в Раде: какие десять пунктов он содержит

Полностью План устойчивости будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, представил Верховной Раде "План стойкости". Он, по сути, является доктриной, которая должна провести Украину от войны к миру.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале выделил главные тезисы. Согласно им, Зеленский сказал, что решающие моменты будут в следующем году.

Основные тезисы

"Решающие моменты будут в следующем году"

"На этом этапе войны решается кто дожмет"

"Пока весь Мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны пахать"

"Самостоятельно Украина будет определять как жить сейчас и как жить дальше"

"Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию"

"Возможно Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех целей"

В целом план Зеленского состоит из десяти пунктов и выгляди следующим образом:

Единство; Фронт; Оружие; Деньги; Энергетика; Безопасность; Общины; Человеческий капитал; Культурный суверенитет; Политика героев.

Железняк коротко прошелся по всем пунктам Плана:

Единство. Выборы – отверг слухи о выборах.

"Конституция и законы не разрешают проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы!".

Фронт. Изменение подходов к управлению в армии. Должен быть создан Военный омбудсмен. Минобороны и военное командование должны представить новую систему контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации.

Изменение подходов к управлению в армии. Должен быть создан Военный омбудсмен. Минобороны и военное командование должны представить новую систему контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации. Оружие. Дроны компенсируют отсутствие артиллерия в армии. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тыс. дальнобойных дронов.

Дроны компенсируют отсутствие артиллерия в армии. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тыс. дальнобойных дронов. Деньги. " Здесь какая-то полная фигня. Будет приложение к плану Устойчивости. Типа утвердят это с бизнесом", — написал Железняк.

Здесь какая-то полная фигня. Будет приложение к плану Устойчивости. Типа утвердят это с бизнесом", — написал Железняк. Энергетика. "Ничего конкретного. Сказал, что много защитили, но это закрытое приложение". Будут паспорта устойчивости регионов до конца года, а в следующем году паспорта генерации.

"Ничего конкретного. Сказал, что много защитили, но это закрытое приложение". Будут паспорта устойчивости регионов до конца года, а в следующем году паспорта генерации. Безопасность. "Очень много воды.Модернизация стандартов укрытий Должны быть рамки металлоискателей на входе во все школы и другие госстройки. Укрепление государственной границы", — прокомментировал пункт плана нардеп.

"Очень много воды.Модернизация стандартов укрытий Должны быть рамки металлоискателей на входе во все школы и другие госстройки. Укрепление государственной границы", — прокомментировал пункт плана нардеп. Общины . "Тоже ничего конкретного. Что-то о налоговых условиях для прифронтовых территорий".

. "Тоже ничего конкретного. Что-то о налоговых условиях для прифронтовых территорий". Человеческий капитал. Должен быть Национальный стандарт безбарьерности. Требуется перезапуск дипломатической службы. До конца года будут произведены замены Будет создано Министерство объединения Украины.

Должен быть Национальный стандарт безбарьерности. Требуется перезапуск дипломатической службы. До конца года будут произведены замены Будет создано Министерство объединения Украины. Культура. Содействие созданию кафедры украинистики в иностранных университетах.

Содействие созданию кафедры украинистики в иностранных университетах. Политика Героев. Привлечение ветеранов на государственную службу. Создание в 2025 году в каждом обществе реабилитационные отделения. Дополнительная плата для семейных врачей за контракт с ветераном. Введение 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов в следующем году. Создание не менее 80 ветеранских пространств. Квартиры для ветеранов.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что послушать новый План Зеленского приходили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава ГУР МО Кирилл Буданов, секретарь СНБО, а также все правительство.

Полностью План устойчивости будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский раскрыл детали о еще одном из пунктов Плана стойкости.