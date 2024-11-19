Зеленский представил "План стойкости" в Раде: какие десять пунктов он содержит
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Полностью План устойчивости будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, представил Верховной Раде "План стойкости". Он, по сути, является доктриной, которая должна провести Украину от войны к миру.
Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале выделил главные тезисы. Согласно им, Зеленский сказал, что решающие моменты будут в следующем году.
Основные тезисы
- "Решающие моменты будут в следующем году"
- "На этом этапе войны решается кто дожмет"
- "Пока весь Мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны пахать"
- "Самостоятельно Украина будет определять как жить сейчас и как жить дальше"
- "Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию"
- "Возможно Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех целей"
В целом план Зеленского состоит из десяти пунктов и выгляди следующим образом:
- Единство;
- Фронт;
- Оружие;
- Деньги;
- Энергетика;
- Безопасность;
- Общины;
- Человеческий капитал;
- Культурный суверенитет;
- Политика героев.
Железняк коротко прошелся по всем пунктам Плана:
- Единство. Выборы – отверг слухи о выборах.
"Конституция и законы не разрешают проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы!".
- Фронт. Изменение подходов к управлению в армии. Должен быть создан Военный омбудсмен. Минобороны и военное командование должны представить новую систему контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации.
- Оружие. Дроны компенсируют отсутствие артиллерия в армии. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тыс. дальнобойных дронов.
- Деньги. "Здесь какая-то полная фигня. Будет приложение к плану Устойчивости. Типа утвердят это с бизнесом", — написал Железняк.
- Энергетика. "Ничего конкретного. Сказал, что много защитили, но это закрытое приложение". Будут паспорта устойчивости регионов до конца года, а в следующем году паспорта генерации.
- Безопасность. "Очень много воды.Модернизация стандартов укрытий Должны быть рамки металлоискателей на входе во все школы и другие госстройки. Укрепление государственной границы", — прокомментировал пункт плана нардеп.
- Общины. "Тоже ничего конкретного. Что-то о налоговых условиях для прифронтовых территорий".
- Человеческий капитал. Должен быть Национальный стандарт безбарьерности. Требуется перезапуск дипломатической службы. До конца года будут произведены замены Будет создано Министерство объединения Украины.
- Культура. Содействие созданию кафедры украинистики в иностранных университетах.
- Политика Героев. Привлечение ветеранов на государственную службу. Создание в 2025 году в каждом обществе реабилитационные отделения. Дополнительная плата для семейных врачей за контракт с ветераном. Введение 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов в следующем году. Создание не менее 80 ветеранских пространств. Квартиры для ветеранов.
Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что послушать новый План Зеленского приходили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава ГУР МО Кирилл Буданов, секретарь СНБО, а также все правительство.
Полностью План устойчивости будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский раскрыл детали о еще одном из пунктов Плана стойкости.