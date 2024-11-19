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Зеленский представил "План стойкости" в Раде: какие десять пунктов он содержит

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Коллаж "Телеграфа"

Полностью План устойчивости будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, представил Верховной Раде "План стойкости". Он, по сути, является доктриной, которая должна провести Украину от войны к миру.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале выделил главные тезисы. Согласно им, Зеленский сказал, что решающие моменты будут в следующем году.

Основные тезисы

  • "Решающие моменты будут в следующем году"
  • "На этом этапе войны решается кто дожмет"
  • "Пока весь Мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны пахать"
  • "Самостоятельно Украина будет определять как жить сейчас и как жить дальше"
  • "Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию"
  • "Возможно Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех целей"

В целом план Зеленского состоит из десяти пунктов и выгляди следующим образом:

  1. Единство;
  2. Фронт;
  3. Оружие;
  4. Деньги;
  5. Энергетика;
  6. Безопасность;
  7. Общины;
  8. Человеческий капитал;
  9. Культурный суверенитет;
  10. Политика героев.

Железняк коротко прошелся по всем пунктам Плана:

  • Единство. Выборы – отверг слухи о выборах.

"Конституция и законы не разрешают проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы!".

  • Фронт. Изменение подходов к управлению в армии. Должен быть создан Военный омбудсмен. Минобороны и военное командование должны представить новую систему контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации.
  • Оружие. Дроны компенсируют отсутствие артиллерия в армии. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тыс. дальнобойных дронов.
  • Деньги. "Здесь какая-то полная фигня. Будет приложение к плану Устойчивости. Типа утвердят это с бизнесом", — написал Железняк.
  • Энергетика. "Ничего конкретного. Сказал, что много защитили, но это закрытое приложение". Будут паспорта устойчивости регионов до конца года, а в следующем году паспорта генерации.
  • Безопасность. "Очень много воды.Модернизация стандартов укрытий Должны быть рамки металлоискателей на входе во все школы и другие госстройки. Укрепление государственной границы", — прокомментировал пункт плана нардеп.
  • Общины. "Тоже ничего конкретного. Что-то о налоговых условиях для прифронтовых территорий".
  • Человеческий капитал. Должен быть Национальный стандарт безбарьерности. Требуется перезапуск дипломатической службы. До конца года будут произведены замены Будет создано Министерство объединения Украины.
  • Культура. Содействие созданию кафедры украинистики в иностранных университетах.
  • Политика Героев. Привлечение ветеранов на государственную службу. Создание в 2025 году в каждом обществе реабилитационные отделения. Дополнительная плата для семейных врачей за контракт с ветераном. Введение 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов в следующем году. Создание не менее 80 ветеранских пространств. Квартиры для ветеранов.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что послушать новый План Зеленского приходили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава ГУР МО Кирилл Буданов, секретарь СНБО, а также все правительство.

Полностью План устойчивости будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский раскрыл детали о еще одном из пунктов Плана стойкости.

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#Верховная Рада #План #Владимир Зеленский