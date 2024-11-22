Путин может предложить Трампу поделить Украину на три части (карта)

В украинской разведке признали, что такой документ действительно разработали в России

Россия разработала документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 год, где среди прочего есть план разделения Украины на три части. Не исключено, что документ могут передать представителям следующей администрации США, которую возглавит Дональд Трамп.

Изначально об этом со ссылкой на свои источники написало издание "Интерфакс-Украина", однако вскоре информацию официально подтвердил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, документ разработали в России в декабре 2023 года на период с 2026 по 2035 год с перспективой до 2045 года.

Документ предполагает, что Украина может быть поделена на три части:

Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, — отнесли в категорию "Новые регионы России" . Закарпатская, Тернопольская, Черновицкая, Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области, — помечены как "Спорные территории" . По мнению Кремля, их будущее может решать Румыния, Польша и Венгрия. Все остальные области же помечены как "Пророссийское государственное образование" , — туда вошел Киев, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Житомирская, Винницкая, Черкасская и Кировоградская области. Там россияне хотели бы видеть государственное образование с пророссийской или "нейтральной" властью (которая отказалась бы от вступления в НАТО).

Карта, как Россия хотела бы поделить Украину

"Бесспорно, стратегической целью России остается полная оккупация нашего государства. И этот сценарий развития событий с возможным разделением территории актуален даже не на 2035-45 год. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше", — подчеркивает Скибицкий, напоминая, что президент РФ Владимир Путин уже называет оккупированные области Украины частью России.

Вместе с тем, в украинской разведке добавляют: "Это все анализ и оценка россиян. Мы видим, насколько быстро они могут изменять свои планы в зависимости от успехов, реакции международного сообщества и развития ситуации".

Скибицкий также заметил, что действительно есть угроза, что этот план Россия передаст США через другие страны, однако на сегодняшний день нет информации, чтобы документ куда-то передавали.

Как сообщал "Телеграф", ранее у Путина грозили Европе ударом новейшей ракетой, аналогов которой якобы нет больше в мире.