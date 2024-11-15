Война закончится быстрее: Зеленский сделал воодушевляющее заявление о Трампе

С приходом администрации Трампа война может закончиться быстрее, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что с приходом в Белый дом администрации нового президента США Дональда Трампа российско-украинская война может закончиться быстрее.

Об этом он заявил в комментарии "Суспільному". По словам президента, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие — Украина получила возможность аргументировано изложить свою позицию по видению будущего мира.

Зеленский добавил, что Трамп услышал предложения украинской стороны. В то же время никто не высказывался против позиции Украины.

Отвечая на вопрос, ставит ли Трамп перед Украиной условия идти на переговоры с Россией, Зеленский заявил: риторика "Сядь и слушай" не работает в такой ситуации.

"Мы независимая страна. И мы во время этой войны — и наш народ и я лично во время переговоров с Байденом, Трампом и европейскими лидерами — доказали это", — отметил Зеленский.

Он добавил, что для Украины важен справедливый мир, чтобы не было ощущения того, что самые лучшие из лучших напрасно погибли в войне, развязанной Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о настроениях по поддержке Украины, которые царят в партии Трампа.