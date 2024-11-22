Путин лично стал опровергать слова Буданова об "Орешнике" — дошло до угроз всей Европе

РФ не планирует останавливаться в испытаниях межконтинентальных ракет

Успешное применение ракетной системы "Орешник", которой россияне ударили по Днепру 21 ноября, подтвердил лидер РФ Владимир Путин. Более того, Москва планирует запустить серийное производство такого вооружения.

Об этом заявил Путин на совещании с руководством российского Минобороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Каракаева Сергея, "Орешник" может поражать любые цели на всей территории Европы, что звучит как угроза.

"Решение по серийному производству "Орешника" принято и практически организовано, комплекс будет поставлен на вооружение в РВСН. Россия будет продолжать испытания таких систем, их запас у РФ есть", — заявил Путин.

Он подчеркнул, что в мире еще нет такого оружия как "Орешник", и его испытание прошло успешно, поэтому РФ не планирует останавливаться. Путин отметил, что "Орешник" — это не модернизация старых советских систем, так как система якобы создана на базе новейших российских разработок.

"Достигнутые результаты и скорость разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение. Отечественная школа ракетостроения имеет огромный потенциал", — говорит Путин.

По его словам, у РФ уже есть определенный запас ракет, поэтому их применение не имеет препятствий. К тому же несколько подобных российских систем проходят испытания, их также планируют производить серийно.

Напомним, что, по данным Главного управления разведки, у России есть по меньшей мере два комплекса межконтинентальных ракет "Кедр", которые она может применить по Украине. Однако разведчики считают, что об их серийном производстве говорить еще рано.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из окружения Путина подстрекает его на удары "Орешником" по Украине.