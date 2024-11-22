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Путін може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини (мапа)

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін може запропонувати Дональду Трампу поділити Україну Новина оновлена 22 листопада 2024, 22:57
Володимир Путін може запропонувати Дональду Трампу поділити Україну. Фото Getty Images, колаж "Телеграфу"

В українській розвідці визнали, що такий документ справді розробили у Росії

Росія розробила документ із прогнозом розвитку військово-політичної ситуації у світі до 2045 року, де серед іншого є план поділу України на три частини. Не виключено, що документ можуть передати представникам наступної адміністрації США, яку очолить Дональд Трамп.

Спочатку про це з посиланням на свої джерела написало видання "Інтерфакс-Україна", проте невдовзі інформацію офіційно підтвердив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, документ розробили у Росії у грудні 2023 року на період з 2026 по 2035 рік з перспективою до 2045 року.

Документ припускає, що Україна може бути поділена на три частини:

  1. Крим, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області, — віднесли до категорії "Нові регіони Росії".
  2. Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька, Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Рівненська та Волинська області, — позначені як "Спірні території". На думку Кремля, їхнє майбутнє може вирішувати Румунія, Польща та Угорщина.
  3. Усі інші області позначені як "Проросійське державне утворення", — туди увійшов Київ, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Кіровоградська області. Там росіяни хотіли б бачити державне утворення з проросійською чи "нейтральною" владою (яка б відмовилася від вступу в НАТО).
Карта, як Росія хотіла б поділити Україну
Карта, як Росія хотіла б поділити Україну

"Безперечно, стратегічною метою рф залишається повна окупація нашої держави. І цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше", — підкреслює Скібіцький, нагадуючи, що президент РФ Володимир Путін уже називає окуповані області України частиною Росії.

Разом з тим, в українській розвідці додають: "Це все аналіз та оцінка росіян. Ми бачимо, наскільки швидко вони можуть змінювати свої плани залежно від успіхів, реакції міжнародної спільноти та розвитку ситуації".

Скібіцький також зауважив, що справді є загроза, що цей план Росія передасть США через інші країни, проте на сьогоднішній день немає інформації, щоби документ кудись передавали.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Путіна загрожували Європі ударом новітньої ракетою, аналогів якої нібито немає більше у світі.

Теги:
#США #Росія #Дональд Трамп #Вадим Скібіцький