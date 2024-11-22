Путін може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини (мапа)

В українській розвідці визнали, що такий документ справді розробили у Росії

Росія розробила документ із прогнозом розвитку військово-політичної ситуації у світі до 2045 року, де серед іншого є план поділу України на три частини. Не виключено, що документ можуть передати представникам наступної адміністрації США, яку очолить Дональд Трамп.

Спочатку про це з посиланням на свої джерела написало видання "Інтерфакс-Україна", проте невдовзі інформацію офіційно підтвердив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, документ розробили у Росії у грудні 2023 року на період з 2026 по 2035 рік з перспективою до 2045 року.

Документ припускає, що Україна може бути поділена на три частини:

Крим, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області, — віднесли до категорії "Нові регіони Росії" . Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька, Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Рівненська та Волинська області, — позначені як "Спірні території" . На думку Кремля, їхнє майбутнє може вирішувати Румунія, Польща та Угорщина. Усі інші області позначені як "Проросійське державне утворення" , — туди увійшов Київ, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Кіровоградська області. Там росіяни хотіли б бачити державне утворення з проросійською чи "нейтральною" владою (яка б відмовилася від вступу в НАТО).

Карта, як Росія хотіла б поділити Україну

"Безперечно, стратегічною метою рф залишається повна окупація нашої держави. І цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше", — підкреслює Скібіцький, нагадуючи, що президент РФ Володимир Путін уже називає окуповані області України частиною Росії.

Разом з тим, в українській розвідці додають: "Це все аналіз та оцінка росіян. Ми бачимо, наскільки швидко вони можуть змінювати свої плани залежно від успіхів, реакції міжнародної спільноти та розвитку ситуації".

Скібіцький також зауважив, що справді є загроза, що цей план Росія передасть США через інші країни, проте на сьогоднішній день немає інформації, щоби документ кудись передавали.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Путіна загрожували Європі ударом новітньої ракетою, аналогів якої нібито немає більше у світі.