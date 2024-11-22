Между Байденом и Трампом точно был "договорняк" по Украине: политолог объяснил цели

По мнению эксперта, разрешение на нанесение ударов по признанным российским территориям имеет свои ограничения

Решение о снятии ограничений нанесения ударов по признанной территории РФ дальнобойными ракетами было согласовано с Трампом. Он может получить из этого свою выгоду по нескольким причинам.

Как один из вариантов, на это оказал влияние бекграунд отношений новоизбранного президента США с Путиным. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Левусь в эфире "Телеграфа".

"У республиканцев – это четкая линия, что, мол, такие действия Байдена, привели к эскалации. Но здесь возникает вопрос, согласовано ли это между Байденом и Трампом или нет. Вот о чем сейчас как раз и пишут. Кажется, что эти действия согласованы и здесь при любых условиях работает такой нюанс", – сказал эксперт.

С его слов, это может устраивать с одной стороны Трампа, потому что у него свой бэкграунд отношений с Путиным. Политолог перечислил моменты, которые сейчас могут быть обузой для американского политика: это и попытка заглянуть в глаза, и встреча в Финляндии в 16-м году, и постоянные слова о том, какой Путин классный.

"Или с другой стороны тоже можно предположить что есть и желание более жесткую политику в отношении России проводить именно в контексте своих идей фикс борьбы с Китаем. В принципе такое тоже может быть. И потому вот, так сказать, унаследовать ее и дальше уже от этого решать: либо отменять ее, выставляя как акт доброй воли в отношениях с Путиным, либо ее продолжать", – спрогнозировал Левусь.

Также он предположил, что Трамп был проинформирован об этом решении о возможности снятия ограничений на нанесение ударов по территории РФ в определенном формате, и добавил, что не может поверить, что они полностью сняты. "То есть там, наверное, есть какие-то технические нюансы, тем более что Украина возила туда и свои варианты целей", — заключил политолог.

Напомним, по данным Bloomberg, новоизбранный президент США Дональд Трамп скоро проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они будут касаться ситуации в Украине.