Страшный сон Зиброва: как выглядит Владимир Зеленский с густыми усами (фото)

В сети есть кадры, на которых президента можно увидеть с густыми темными усами

Президент Украины Владимир Зеленский до начала политической карьеры и президентства был руководителем студии "Квартал 95" и успешным актером и продюсером. В 2018 году шоумен снялся в фильме студии "Квартал 95", где появился в необычном образе — с густыми черными усами.

В сети есть кадры со съемок фильма "Я, Ты, Он, Она", в котором Владимир Зеленский снялся в одной из главный ролей. К слову, именно в этом фильме будущий президент целовался с певицей Надей Дорофеевой, которая тогда была замужем за Владимиром Дантесом. Однако главной напарницей персонажа Зеленского была актриса Настя Короткая, которая недавно развелась с мужем Андреем Бедняковым.

Именно в этом фильме Владимир Зеленский примерял для образа густые темные усы. К слову, в этом амплуа актер даже слегка смахивал на Павла Зиброва с его черными усами. Стоит отметить, что помимо усов Зеленскому пришлось носить еще и парик с более длинной стрижкой.

Как известно, сейчас уже президент воюющей страны Владимир Зеленский носит не только усы, но и бороду. А его волосы заметно поседели. К слову, президент рассказывал об ухудшении зрения, так что он иногда появляется еще и в очках.

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели Зеленский и Янукович во время их встречи до Майдана. В лесу на частном корпоративе.